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掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周

【明報專訊】「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中32歲女助理涉連環掌摑兩歲女童並猛搖其頭，早前承認一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，昨日於九龍城裁判法院被判監4周。署理主任裁判官黃雅茵批評，被告以不正確方式教導兒童，令他們今後「以武力解決糾紛」，法庭不能忽略事件起因，本案雖非同類案件最嚴重，惟仍須判監以示阻嚇。

黃官引述辯方求情時稱，被告李佩貞（32歲）勤奮好學和有愛心，她辭去具晉升機會的航空地勤職位，進修後任職幼兒工作助理，但因工作不愉快辭職及經營網店，收入不多。

黃官翻看閉路電視片段後指出，案發於去年12月12日下午的活動室，兩歲女童H欲從被告取得玩具，被告打向H的手，H還手後遭被告掌摑。H躺在軟墊並踢向另一幼童，被告打及拉H的腿，再掌摑H及搖晃其頭，並責罵H令她哭泣。

黃官續指，被告將玩具輪流給幼童玩，事發時並非脾氣暴躁，沒對H造成很大痛楚，沒證據顯示H的身心受創，而H明顯等候不耐煩，遂遷怒甚至大力踢向其他幼童；不過，被告以不正確方式教導兒童，無論使用何等力度打H，被告行為或會教導兒童今後以武力處理糾紛，並指專業人士不應捨易取難，若被告選擇口頭訓斥，就不會被控。

官：或教兒童「武力解決糾紛」

黃官稱考慮到事件起因，H的動作亦可能傷及幼童，故被告需要阻止，而被告當日是第二天照顧幼童，不排除她缺乏經驗才以錯誤方式糾正。本案非同類事件最嚴重，惟仍須判監以示阻嚇，就被告認罪減刑後判監4周。

童樂居虐兒案至今有34名職員被起訴，連同本案被告共5人認罪，其中4人被判囚4個月至4個月19周。

【案件編號：KCCC 649/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 對所管兒童或少年人虐待或忽略罪 幼兒工作者 虐兒案 童樂居

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