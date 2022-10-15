掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周

黃官引述辯方求情時稱，被告李佩貞（32歲）勤奮好學和有愛心，她辭去具晉升機會的航空地勤職位，進修後任職幼兒工作助理，但因工作不愉快辭職及經營網店，收入不多。

黃官翻看閉路電視片段後指出，案發於去年12月12日下午的活動室，兩歲女童H欲從被告取得玩具，被告打向H的手，H還手後遭被告掌摑。H躺在軟墊並踢向另一幼童，被告打及拉H的腿，再掌摑H及搖晃其頭，並責罵H令她哭泣。

黃官續指，被告將玩具輪流給幼童玩，事發時並非脾氣暴躁，沒對H造成很大痛楚，沒證據顯示H的身心受創，而H明顯等候不耐煩，遂遷怒甚至大力踢向其他幼童；不過，被告以不正確方式教導兒童，無論使用何等力度打H，被告行為或會教導兒童今後以武力處理糾紛，並指專業人士不應捨易取難，若被告選擇口頭訓斥，就不會被控。

官：或教兒童「武力解決糾紛」

黃官稱考慮到事件起因，H的動作亦可能傷及幼童，故被告需要阻止，而被告當日是第二天照顧幼童，不排除她缺乏經驗才以錯誤方式糾正。本案非同類事件最嚴重，惟仍須判監以示阻嚇，就被告認罪減刑後判監4周。

童樂居虐兒案至今有34名職員被起訴，連同本案被告共5人認罪，其中4人被判囚4個月至4個月19周。

【案件編號：KCCC 649/22】