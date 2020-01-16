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港聞二

警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援

【明報專訊】警方今年首8個月接獲795宗虐兒案件，較去年同期上升1.9%；逾七成案件的施虐者為受虐者的照顧者或家人，約28%受虐者僅5歲以下。警方上月在街頭做「旁觀者實驗」，模擬一名6歲女童被獨留在街，在3588個途人中，180人明顯留意到女童情况，當中只有6人提供協助，部分無提供協助者透露，擔心被誤會欲侵犯女童，不知如何協助，又或認為其他途人會施援。

警方昨日起舉行一連5周以「旁觀者Change」為題的保護兒童計劃，教育大眾識別和介入被虐個案。警方曾向市民派發約340份問卷，有123名受訪者指曾聽到鄰居打鬧子女或懷疑虐兒情况發生，當中76人（逾六成受訪者）無任何行動。警察臨牀心理學家馮浩堅指出，約34%人認為事態不嚴重，另有21%人認為屬別人家事，其他鄰居或會協助，反映港人有保護兒童意識，但部分人無從入手或擔心惹禍上身。

六成人疑鄰居虐兒無介入

蕭澤頤：支持強制舉報修例

刑事總部刑事支援科高級警司李經晞則指，逾七成身體虐待案件中，施虐者是受虐者的照顧者或家人，無法靠巡邏、情報蒐集或派出卧底等方法介入，期望推出保護兒童動畫、徽章設計比賽等，增加大眾保護兒童的認知，改變旁觀者心態。

警務處長蕭澤頤昨日聯同律政司刑事檢控專員楊美琪等，出席「童行．同心」保護兒童計劃2022開幕禮，蕭指近期接二連三的虐兒案令人憂慮和痛心，認為不少案件可及早識別，往往因身邊人忽略或袖手旁觀釀成悲劇。他支持政府擬加快修例，推出強制舉報懷疑虐待或疏忽照顧兒童的機制。

被問憂濫報否

警司：寧多報勝不報

被問及會否擔心出現濫報，李經晞稱，修例涵蓋教師或社工等與兒童接觸的專業人士，相信當局會提供訓練，讓相關人士按嚴重程度舉報；又稱「寧願你多報一宗，都比你不報好」，警方會按機制調查，未必每宗個案都檢控，部分無刑事成分的案件會按需要交由社工或機構跟進。

蕭澤頤又提及警方與律政司在年初成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，加快處理逾20多宗案情嚴重、性質敏感案件；今年7月成立「易受傷害證人支援隊」，強化調查人員訓練，為兒童和易受傷害證人錄影會面錄口供。他稱今年保護兒童計劃增設兩部電車作流動展覽，宣揚保護兒童信息。

相關字詞﹕保護兒童計劃 警方 虐兒案

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