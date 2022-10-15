稱國安上門收道具警告 古思堯：棄二十大示威 警方：與一人溝通了解

稱翌日4警上門邀拍片防電騙

早前刑滿出獄的古思堯昨稱，一名自稱是警方國安處的男子周三到其住所，看到他準備用於示威的道具，包括被畫上骷髏骨頭，並寫有「屠夫政權、遺臭萬年」等字眼的區旗、國旗和黨旗。古思堯引述男子指，若明日手持相關道具到中聯辦示威，一定會涉嫌違反《港區國安法》被捕；又指古不會順利到達中聯辦，當日出發前樓下會有人把古帶走。

古又指，前日有分別來自灣仔和西區警署共4名警員到其住所，相關人員邀請他拍攝提防電騙的短片，他指自己即時拒絕，擔心若接受邀請，會被年輕人誤會自己與警方關係友好，令過去十多次入獄等同「白坐」，日後不再被年輕人相信和支持他參與和發起社運。

警方昨日回覆稱，不會評論個別案件，稱採取任何行動均按實際情况依法處理；又指截至周四（13日）未有接獲擬於明日舉行公眾遊行或集會的通知。至於若有市民當日到中聯辦示威會如何處理，警方指對所有大型公眾活動均會做風險評估，調配適當人手部署，以確保活動安全及有秩序地進行。