港聞

港聞二

稱國安上門收道具警告 古思堯：棄二十大示威 警方：與一人溝通了解

【明報專訊】中共二十大明日開幕，社運人士古思堯表示，周三起一連兩日有警方國安處和警署人員到其荔枝角住所，沒收他為到中聯辦示威而準備的道具，及邀請他拍片提防電騙。他稱決定取消明日示威，不排除二十大閉幕禮會有其他示威。警方昨稱，獲悉一名人士有意舉辦公眾活動，並已與其取得聯絡作溝通和了解。

稱翌日4警上門邀拍片防電騙

早前刑滿出獄的古思堯昨稱，一名自稱是警方國安處的男子周三到其住所，看到他準備用於示威的道具，包括被畫上骷髏骨頭，並寫有「屠夫政權、遺臭萬年」等字眼的區旗、國旗和黨旗。古思堯引述男子指，若明日手持相關道具到中聯辦示威，一定會涉嫌違反《港區國安法》被捕；又指古不會順利到達中聯辦，當日出發前樓下會有人把古帶走。

古又指，前日有分別來自灣仔和西區警署共4名警員到其住所，相關人員邀請他拍攝提防電騙的短片，他指自己即時拒絕，擔心若接受邀請，會被年輕人誤會自己與警方關係友好，令過去十多次入獄等同「白坐」，日後不再被年輕人相信和支持他參與和發起社運。

警方昨日回覆稱，不會評論個別案件，稱採取任何行動均按實際情况依法處理；又指截至周四（13日）未有接獲擬於明日舉行公眾遊行或集會的通知。至於若有市民當日到中聯辦示威會如何處理，警方指對所有大型公眾活動均會做風險評估，調配適當人手部署，以確保活動安全及有秩序地進行。

相關字詞﹕港區國安法 古思堯

上 / 下一篇新聞

索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓
索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓
水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃
水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃
鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定
鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定
港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷
港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷
BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別
BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別
前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫
前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫
專家倡二價疫苗長者優先
專家倡二價疫苗長者優先
持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續
持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續
警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援
警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援
掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周
掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周
隔兩年半檢控 集結兩女減刑1月
隔兩年半檢控 集結兩女減刑1月
張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論
張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論
西九CCTV擴至所有法庭 區院10．28起增安檢
西九CCTV擴至所有法庭 區院10．28起增安檢
食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供
食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供
江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹
江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹
被指要求女生手淫 科大火博士正休假
被指要求女生手淫 科大火博士正休假
改兒子生日至修例後 女子騙額外產假判囚
改兒子生日至修例後 女子騙額外產假判囚
四驅車掉頭失控 撞欄衝落山
四驅車掉頭失控 撞欄衝落山
foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求
foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求
寶林藏屍案 被告：太吵方動手 醒時她已死
寶林藏屍案 被告：太吵方動手 醒時她已死
涉改文件掩飾延誤 房屋主任控4罪
涉改文件掩飾延誤 房屋主任控4罪
私家車撞水馬翻側 人去車空
私家車撞水馬翻側 人去車空
上調職安罰則不讓步 勞處：會檢視檢控期
上調職安罰則不讓步 勞處：會檢視檢控期
精進：望當局加快審批復工 消息：文件未交齊
精進：望當局加快審批復工 消息：文件未交齊
青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇
青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇
鹽田梓六旬義工浴間亡 疑觸電
鹽田梓六旬義工浴間亡 疑觸電
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】主教山配水庫增設免費自助遊 每日3節各一個鐘 名額各50
【Emily】主教山配水庫增設免費自助遊 每日3節各一個鐘 名額各50
【Emily】關長何珮珊跑3.5公里 撐特奧火炬跑
【Emily】關長何珮珊跑3.5公里 撐特奧火炬跑
【Emily】核酸陽有後果 歐商會：吸人才需除恐懼
【Emily】核酸陽有後果 歐商會：吸人才需除恐懼
【Emily】尖東站行人隧道變身地標壁畫走廊
【Emily】尖東站行人隧道變身地標壁畫走廊
【Emily】好友兼選舉對手 梁熙廖添誠敘舊
【Emily】好友兼選舉對手 梁熙廖添誠敘舊