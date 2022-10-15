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持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續

【明報專訊】「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟高等法院，質疑政府宣布逾兩萬張新冠疫苗醫學豁免證明書（「免針紙」）失效屬濫權，法官頒令暫緩免針紙作廢。法援署前日以郭沒有免針紙為由，拒批法援，郭昨到法援署交文件提出上訴。他批評法援署「處處與你為敵」，但不論獲法援與否亦會繼續訴訟，「希望為香港人爭取一次公義」；郭另透露，一名取得免針紙的女性友人加入司法覆核案，雖然其免針紙並非由早前被指濫發的7名私家醫生簽發，但有信心她會被視為持份者。明報記者

政府早前宣布，7名被指濫發的私家醫生所簽發的逾兩萬張免針紙本周三失效。郭卓堅入稟挑戰政府決定，獲高院頒令暫緩免針紙作廢，司法覆核案排期至下周四正審，其間郭卓堅須將免針紙證明存檔法庭。

法援署日前去信拒絕郭的法援申請，指他「未有獲發由有關註冊醫生發出的指明醫學豁免證明書」，沒有法定地位提出司法覆核。郭有權就署方的決定向高院司法常務官提出上訴。

斥法援署現「處處與你為敵」

郭卓堅昨到法援署申請上訴，尚待排期處理。他質疑法援署成立原意是彰顯司法公義，協助巿民打官司，惟現在「處處與你為敵」；又稱資深大律師潘熙願意義務代表他，處理法援上訴及司法覆核正審，不論獲法援與否亦可繼續訴訟，「如果無（法援），咁我就欠佢哋嘅人情囉，香港巿民都欠佢哋一個人情啦」。

稱擬加入者非7醫簽發

郭：信會被視持份者

郭卓堅又透露，女友人曹敏儀昨晨聯絡他，提出加入司法覆核。他透露，曹打第一針後心律不正，取得免針紙，雖然該免針紙並非由7名被指濫發醫生簽發，但他有信心曹會被視為持份者，「我相信呢個問題係完全唔存在，應該贏面好高」。

【案件編號：HCAL 1054/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕法律援助 郭卓堅 司法覆核 免針紙 新冠疫情

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