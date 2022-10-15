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港聞二

專家倡二價疫苗長者優先

【明報專訊】復必泰早前就針對Omicron BA.4和BA.5研發的二價疫苗向特區政府申請認可，衛生署聯合科學委員會日前通過建議，年滿12歲者可接種復必泰二價疫苗，作為第四針。政府專家顧問孔繁毅建議，優先為長者等高危群組接種，相信最終所有市民都可注射，亦預料日後每年冬季前需打加強劑。另一政府專家顧問許樹昌亦建議，年滿60歲長者優先，其後逐步調低年齡層。

孔繁毅料每年冬季前需打加強劑

聯合科學委員會之一的疫苗可預防疾病科學委員會成員的孔繁毅昨於港台《千禧年代》表示，委員會檢視近期科學期刊數據，發現復必泰二價疫苗對現時流行的Omicron亞系產生中和抗體水平較初代更好，惟暫未有數據分析保護力。他期望趕及冬季前引入，讓長者等高危群組先接種。他預計，疫苗廠每年會按當時流行的病毒株更新，做法如同流感針每逢冬季前接種，提升抗體水平和T細胞反應。

聯合科學委員會之一的新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌認為，當復必泰二價疫苗抵港後，應優先讓年滿60歲長者接種，其後逐步調低年齡，與去年引入初代疫苗的接種優次原則相同。港大醫學院生物化學系教授金冬雁認同，優先為長者和長期病患作為加強劑接種，若供應穩定及採購足夠劑量，可安排距離上一針超過半年的年輕市民接種。

至於聯合科學委員會建議6個月至4歲幼兒在家長知情同意下，可縮短至最少3周接種首兩針初代復必泰，孔繁毅稱委員會仍建議相隔8周，原因是對心肌炎存疑慮，然而委員會經檢視海外數據後，發現縮短間距不會額外增加心肌炎風險，亦憂慮兩針相隔太遠，幼兒或在打第二針前受感染，單靠第一針未能產生足夠抗體。

關日華不建議幼兒3周兩針復必泰

疫苗可預防疾病科學委員會成員關日華向本報表示，不建議幼兒相隔3周接種第二針復必泰，考慮到增加心肌炎風險，如非特別需要，應安排子女相隔8周打第二針。他認為外國較少兒童和青少年接種復必泰後出現心肌炎，是因外地沒有完整監察機制，本港監察機制較完善，能準確掌握和詳細跟進。他提醒，幼兒即使出現心肌炎亦難向家長解釋病徵，強調委員會仍建議首兩針復必泰維持8周，在個別情况、家長知悉心肌炎風險下，方容許提前接種。

（新冠疫情）

相關字詞﹕關日華 金冬雁 許樹昌 孔繁毅 二價疫苗 新冠疫情 新冠疫苗

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