前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫

快達票稱可全數退款 不退派遞費

主辦單位表示，特區政府推出「3+4」或「0+3」檢疫措施時，仍期望來港舉行演唱會，亦有信心演唱會可如期舉行，惟最終取消，指Avril Lavigne方面仍希望能盡快再安排來港演出。翻查Avril Lavigne官方網站，她10月22日在美國拉斯維加斯完成演唱會後，11月7日起會於日本橫濱、東京、大阪等地演出。快達票表示，經快達票購票之本港觀眾可獲全數退款，惟已繳付的派遞費或顧客服務費則不獲退還。

雖然疫情下不少國際歌手的演唱會取消（見下表），但本港近月陸續有大型演唱會舉行，其中韓國男子組合Super Junior下月將在亞博舉行兩場演唱會，門票下周一發售；受社會事件及疫情影響而多度延期、原定於2019年舉行的周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，亦已確認於明年8月舉行。

七欖售逾2.3萬門票 欖總稱達以往數量

另外，本報前日報道國際七人欖球賽至今已售出逾20,500套3日門票，佔總數約63%。欖總昨發稿稱，至昨已售出逾2.3萬張門票，當中有1.65萬張門票由賽事主要持份者和本地欖球總會的會員認購，5400張門票則經公開發售，表示已出售的門票數量佔欖總的期望入場人數76%。

欖總行政總裁麥偉彬 （Robbie McRobbie）對銷情表示滿意，指出七欖賽的本地銷售數字已超過2萬，達到以往香港市場所售出的門票數量。欖總預計臨近賽事開始前，本地和國際觀眾對門票的需求亦會相繼增加，歡迎檢疫措施持續放寬，或吸引更多短途旅客到港觀賽。欖總早前公布球場範圍內「准飲不准食」，麥偉彬確認至現時為止安排仍未放寬，他對此表示遺憾，欖總預計大球場內不准進食的規定會影響觀眾進場的意欲。

對於七欖賽銷情，體育事務專員楊德強昨在電台節目表示，2萬多名觀眾入場的數目不少，人數符合欖總預期，又稱欖總已預期海外觀眾會較少，會加強本地宣傳。至於場內「准飲不准食」的安排，他認為仍然要視乎發展。

（新冠疫情）