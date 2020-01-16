BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別

8日內4新變異株入港 增3宗XBB

本港昨新增5106宗新冠陽性個案，其中4770宗屬本地個案，另再有6宗涉及Omicron新變異病毒株的輸入個案，其中涉BQ.1.1的30歲男子，上月30日由阿聯酋抵港、本月2日檢測陽性；涉BA.4.6的53歲男子則在上月27日由加拿大抵港，兩日後檢測陽性，另有3宗個案帶XBB，餘下一宗則涉BA.2.75.2。

0+3調整否 盧稱續禁黃碼入食肆防傳播

盧寵茂昨在立法會衛生事務委員會會議稱，本港疫情自10月初起似乎再有回升趨勢，加上在輸入個案錄得BA.2.75及XBB.1等變異病毒株，反映疫情「完全未過去」，需繼續小心應對疫情。被問到0+3安排會否有調整空間，如容許持黃碼者在食肆用膳，盧稱，抵港者核酸檢測並非即時有結果，加上近日錄得的新變異病毒株個案均屬輸入個案，為預防走入社區的風險，現行安排下必須繼續維持有關黃碼的措施。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁向本報稱，新冠病毒必然會在本港長存，隨着全球復常，「變異病毒株幾時都會有」，而新冠在本港已逐步邁向風土病、沒有足夠土壤讓病毒有如年初高峰期般廣泛流傳，形容本地絕對有空間推動0+0。至於面對多種變異病毒株，金補充，若新病毒株未見超強致病性，「係咪變異（病毒株）基本上都沒有分別」，建議特區政府加強監察入境者行蹤就已足夠。

醫衛局日前稱盼復常 議員指論調人格分裂

醫衛局日前交代放寬防疫措施的原則時提到，希望市民可以回復正常生活，昨日則稱疫情未完全過去。立法會議員陳凱欣認為，近日接連出現多種變異病毒株，另未知兒童、長者重症個案會否因而上升，故局長才有上述說法。陳補充，本港疫苗接種率有所提升，加上本港抗疫已邁向第三年，「再唔復常就未病死都餓死」，形容即使特區政府的論調「好似有少少人格分裂」，但相信本屆政府仍希望以審慎的態度慢慢復常。

（新冠疫情）