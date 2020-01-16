港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷

特區政府自2020年11月起實施強制檢測公告，並於翌年1月起採取圍封強檢。港大分析截至2022年2月15日的陽性患者數據，包括變異病毒株、居所和牽涉群組等，發現曾錄得個案的大廈中，55.2%只涉及一宗個案；曾錄得Omicron變異病毒株個案的大廈，58.6%只涉及一宗個案。研究將患者數據比對同期強檢大廈名單，發現第五波疫情首6個星期，1097幢大廈合共納強檢公告4174次，共找出1888宗個案，每幢大廈被納入強檢的次數中位數為4次。研究以每100幢大廈計算，發現每次強檢找出45宗個案，由於大廈或被納入強檢多於一次，每100幢大廈最終可揭172宗個案。

研究未同儕互審 高本恩倡撥資源改善醫局服務

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩向本報解釋，研究反映大廈強檢成效極低，對減低傳播幾乎沒有效用（almost no impact），加上現時本港無法達至「清零」，認為繼續強檢近乎沒有成效，稱不上具成本效益。他建議應停止強檢，將資源用於其他地方，例如改善醫管局服務。

有關研究10月13日在論文預印網站medRxiv發布，暫未經同儕互審。

何栢良促撤限聚令 指不科學高成本低效益

學者除了質疑大廈強檢，限聚令成本效益同被質疑。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》質疑，維持「限聚令」沒有科學證據支持，是高成本低效益，強調「防疫唔可以唔講科學證據，唔可以唔講成本」，認為可果斷取消限聚令。他又說，兩年前疫情初期未有新冠疫苗和口服藥，限聚令才有需要推行，現時疫苗接種率提升，維持限聚令對基層市民影響大，阻礙他們日常生活，認為在鼓勵接種疫苗後可復常的大前提下，應撤銷限聚令讓市民恢復正常社交活動。

政府正積極研究「限聚令」由4人放寬至12人，醫衛局長盧寵茂昨在立法會衛生事務委員會稱是考慮到防疫措施的一致性，讓限聚令人數與食肆每枱人數上限統一為12人，惟須先經法律程序處理。

明報記者

（新冠疫情）