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鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定

【明報專訊】油塘混凝土廠昨日發生田螺車撞斃工人，涉事中國混凝土有限公司在東源街20號及22號的混凝土廠早於去年4月及今年4月不獲環保署續牌。環保署就其中一間廠房在上訴被駁回後仍然營運，檢控廠方「無牌進行指明工序」等三罪，廠方則提司法覆核及民事訴訟，挑戰環保署拒續牌的決定並索償。

環署指未證可防污染滋擾

根據《空氣污染管制條例》，從事水泥工程須領有指明工序牌照。中國混凝土在東源街20號及22號分別領有兩張牌照經營混凝土廠。中國混凝土於2019年中申請東源街22號廠房續牌，環保署去年4月拒絕申請，指廠方未能證明可防止污染物排放及避免對附近居民構成滋擾。廠方翌月向上訴委員會提出上訴，其間可繼續經營。

上訴委員會今年1月駁回上訴，環保署要求22號廠停工，並於60日內清場，惟署方至4月發現該廠仍繼續運作並造成空氣污染，遂檢控廠方及申請臨時禁制令，同月亦拒絕東源街20號廠房的續牌申請。廠方一度向法庭承諾，開審前會繼續停止原先受禁的活動。法庭未有延長臨時禁制令，正排期審理正式禁制令。

今年8月，中國混凝土入稟高院提出民事訴訟，指環保署詮釋法例有誤，要求法庭確認廠方毋須領牌營運，署方須就指控廠方「無牌營運」賠償。環保署已檢控公司「沒有遵照空氣污染消減通知」、「無牌進行指明工序」及「違反指明工序牌照的條款或條件」，3張傳票分兩案於10月27日及11月17日再提堂。

另外，東源街20號廠房前年10月亦曾發生致命工業意外，一名工人清洗壓濾機時從金屬平台墮下4米不治。中國混凝土事後被控違反《工廠及工業經營條例》的規定，去年被判罰9萬元。

相關字詞﹕環保署 中國混凝土 中國混凝土有限公司

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