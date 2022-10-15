水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃

提上訴後可續臨時運作

環保署表示，除非混凝土廠能證明有能力控制污染物排放及避免滋擾附近居民，否則會拒絕其續牌申請。涉事東源街20號混凝土廠今年4月就署方拒絕其續牌提出上訴，上訴委員會正處理，目前未有結果。根據《空氣污染管制條例》，廠方提出上訴後，可按原有牌照條款繼續臨時運作，直至上訴獲處理、撤回或放棄為止。署方稱會繼續密切監察有關混凝土廠的運作，如有違例定必嚴肅跟進及執法。

勞工處表示，接報後已即時派員到場調查。本網以電郵向中國混凝土的母公司文輝泰集團查詢，截稿前未獲回覆。

昨午12時許，55歲李姓司機駕駛田螺車駛入東源街20號廠房，63歲陳姓電工午飯後步行回廠，被田螺車撞倒捲入車底，司機立即停車及報警。陳上半身壓於車尾左邊兩輪之間，救援人員用工具將車唧起，其後爬入車底，拯救接近一小時將他救出，當場證實死亡。姓李司機落車查看時跌倒，頭部受傷送院，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

警方事後封鎖水泥廠入口調查，死者親友到場了解，警員將死者遺下的腰包交回家人。到場協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，死者在混凝土廠任職3年多，兒女已經成年。她說田螺車屬大型車輛，易有盲點，現場沒有做好人車分隔，人車共用出入口，易生意外。

議員：倘已停工意外可免

柯創盛表示，田螺車不時在區內高速行駛，又有水泥跌出，成為交通隱患，而涉事混凝土廠為當區居民帶來空氣污染和噪音，環保署早於去年拒絕該廠續牌。他批評廠方在上訴期間繼續經營，「好識利用法庭程序」，形容「無法無天」、「無王管」，若已停工，不會發生今次意外。他認為政府短期內應加強執法，或研究限制田螺車在區內道路行駛的時間，長遠則應盡快遷走水泥廠。