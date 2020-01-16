索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓

保安局：沒回應 財庫局：不評個案

本報向保安局、財經事務及庫務局查詢有否提醒眾籌或交易平台勿涉高風險活動。保安局回覆稱沒有回應，眾籌事宜由財庫局負責。財庫局回覆本報稱不評論個別個案，指任何資金籌募、轉移及使用都必須守法，如有任何人或組織透過籌款活動作出違法行為，須根據現行法例負上刑責。本報另向Kickster及Patreon等眾籌平台查詢，截稿前沒有回覆。

今次眾籌由梁穎禮、黃永志及周諾恆發起，目標於10月18日前籌得60萬元，現籌得逾14萬元。Go Get Funding籌款項目經Stripe以信用卡收款，3人周二（11日）接獲Stripe通知會終止為他們收款。Stripe向3人發電郵表示，經審核後認為他們的業務存在較高風險，超出支持範圍。電郵表示已暫停向銀行提取現金，款項將於5個工作天內退回捐款者。

社民連憂市民難捐款支持

梁穎禮表示，申請Go Get Funding和Stripe帳戶時，平台已核實其身分，但籌集逾10萬元後要求再認證身分，包括自拍及提供身分證副本，其後指他們屬高風險業務，單方面終止服務。黃永志對Stripe做法表示無奈，稱他們的眾籌合法，下周二（18日）要繳交訟費，沒有時間再籌款，只能向朋友求助。黃認為眾籌或支付平台以風險為由停用戶口，估計屬自我設限或受壓，令有需要眾籌的人舉步維艱。

社民連外務副主席周嘉發表示，早前PayPal停止社民連戶口，曾打算轉用Stripe，估計現已不可行，感到突然和不明不白。他表示，社民連多名成員仍有訴訟在身，憂慮日後難付訟費，現時市民難以直接捐款支持，或要加入商業操作，例如銷售產品，情况比昔日複雜。

大律師陸偉雄表示眾籌合法，惟國安法實施後，眾籌及支付平台或因用家背景及政治立場而有憂慮，擔心用家涉國安法時將同被指違犯，決定終止服務自保。他認為PayPal或Stripe等支付平台如同支票，交易媒介應不受影響。

陸偉雄：或憂涉國安法同被指控

湯家驊：無犯罪意圖不受牽連

行政會議成員兼資深大律師湯家驊表示籌集訟費合法，但機構有權自行評估政治風險，如涉事者最終有刑責，只要其他人無犯罪意圖，則不會受牽連。

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