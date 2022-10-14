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2022年10月14日星期五
港聞二
BSD擬放寬 非港人住數年可退稅 學者料樓市影響小 助留才多於吸才
最低工資倡加至40元 勞聯嘆低廠商會稱影響不大
「月多350元僅夠兩餐茶」 保安批低於市價無作用
刺警工程師認兩罪囚5年 官指嚴重「本可交付高院」
私了律師案 曾爭議被脅招認 首被告改認兩罪
天主教正委會年底改稱「教區全人發展委員會」
七欖門票兩周售六成 霍啟剛：0+3損海外客意欲
明年2．12渣馬正式獲批 跑手憂再延期取消
指國安法僅限制量刑起點 呂世瑜上訴刑期10．24再訊
李怡下周六台北公祭 訃聞提政治考量移民
海關檢3000萬元冒牌貨 涉世盃球衣
墮「假公安」陷阱 兩老婦共失1400萬 按指示毁存摺 嫗一年始悉電騙
拉橫額稱「手停口停」 4地盤精進工人要求復工
未全進月台開車門 港鐵車長暫調職
網現疑女EO私密片 男EO被捕
資科博覽政府展成果 AI教中式步操 23部門公營機構參展 孫東籲增業界合作
數碼港月底辦投資論壇 CEO：港創科底氣好
消防改裝客車助院舍撤離 冀省時三倍
合辦課程換美容組織職位 都大前院長囚15月
青協社交媒體調查：瀏覽涉大麻帖增3倍
寶林藏屍案 女兒接被告信息「我監生打死佢」
立會議程刪輔助醫療修例 業界促交時間表
大灣區GBA新聞：灣區A股企業 半年研發支出破千億 整體增幅遜去年 公用事業升74%
灣區手記：拿鐵多奶 ／文：尚東美
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【Emily】九社聯辦義工隊 服務社群宣揚習思想
【Emily】去啟田邨長者屋 阿彪芷珊姐姐派米
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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