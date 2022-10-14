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港聞二

合辦課程換美容組織職位 都大前院長囚15月

【明報專訊】香港都會大學（前身香港公開大學）李嘉誠專業進修學院一名前院長，涉串謀學院前課程總監安排一間美容組織合辦課程，以獲取一個美容業組織聘用為總幹事。兩人遭廉署起訴一項裁定公職人員串謀索取利益罪，早前裁定罪成，昨在區域法院判刑。法官稱，兩人審訊時證供令人難以置信，試圖推卸刑責，毫無悔意，判監乃唯一選項。首被告為本案主謀，明知構成利益衝突卻未有申報，判囚15個月；次被告為首被告女友積極配合，但考慮她不為個人利益，判囚10個月。

首被告女友前課程總監囚10月

首被告黃偉寧（52歲）案發時為公大李嘉誠專業進修學院院長，次被告黎偉祈（50歲）為學院課程總監。

都會大學回應判刑稱，尊重法庭裁決，重申一向有嚴謹指引處理利益申報及與校外團體合作事宜，並要求所有教職員嚴格遵守。

暫委法官香淑嫻引述辯方求情稱，黃通過努力成為物理治療師，在醫療及教育界貢獻良多。他為提升美容業質素及院方獲益，才建議籌辦課程，並非為個人利益；課程最終未有開辦但仍獲聘用，可見其能力勝任職位。

辯方求情稱貢獻大 為業界院方非為個人

香官表示，黃稱右眼視網膜脫落、左耳失去聽力，7月發現腎上腺瘤，冀法庭判處緩刑。而黎偉祈被親生父母拋棄，由養母撫養成人；投身教育界逾20年，事發時僅提供協助，無任何得益，本案被捕至今3年多，令她身心俱疲。

官斥為一己私利 明知衝突不申報

香官判刑稱，首被告為一己私利籌辦課程，明知構成利益衝突卻未有申報，次被告身為其女友協助實行計劃，刻意隱瞞首被告的行為。香官認為，課程最終未有開辦，並非兩人主動收手，而是課程不獲審批，被告行為難談得上為院方着想。即使次被告沒有獲益，但因兩人串謀，令首被告向美容公司索取利益。

香官續稱，雖然兩人過往的努力因本案付諸流水，但看不到有特殊情况偏離判監基礎，經酌情扣減刑期後，兩人分別被判囚15個月及10個月。

【案件編號：DCCC 428/20】

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