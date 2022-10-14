消防改裝客車助院舍撤離 冀省時三倍

斥資240萬改4輛 1輛上周五投入服務

處方表示4輛「抬牀運送及載客兩用車」改裝涉及拆除原有座位，地台安裝抬牀或輪椅固定位置，車尾安裝升降救護抬牀的電動尾板及增設所需設備，每輛花約50萬至60萬元。處方表示，兩用車與救護車編制一樣由3名職員負責，暫時停泊在何文田救護站供特別支援隊使用；預計另外3輛今年稍後時間投入服務，其中一輛設有兩個輪椅位。

被問疫下3年方改裝 消防：定期評估項目

消防處副救護總長郭健民表示，昔日動用救護車數量有限制，應急時每輛車最多只能運送兩名卧牀者；日後疫情高峰時會採用相關車輛，若無群組爆發或撤離數量不多，一天內可改為載客車使用。被問及為何疫情踏入第三年才改裝，郭健民稱，處方定期評估每個項目，留意到院舍爆發情况不穩，加上當局重視長者抗疫工作，期望相關安排令撤離行動更迅速。

消防處數字顯示，今年1月22日至9月30日由處方統籌經社署轉介的撤離及回院個案有1506宗，涉及5299人次，參與機構和部門包括消防處、醫療輔助隊、醫管局及聖約翰救護隊。郭健民表示第五波疫情期間，撤離平均需時1小時39分鐘，高峰期間每日處理約100個院舍撤離和相關個案。其中較大宗的撤離行動，分別是今年1月31日撤離葵涌安蔭邨的護老院81名院友及8月30晚協助4間院舍逾90人撤離，需時2至6小時不等。

消防隊目：撤離最大困難 安撫長者

消防隊目（海務）梁惠雄憶述，今年3月11日協助20多人從長洲院舍經滅火輪運載撤離至亞博隔離，最大困難是安撫情緒不穩的長者，有長者不願離開熟悉環境和院友，聲淚俱下。有婆婆說「很長時間未有離開過長洲，驚返唔到嚟」，職員當時安撫婆婆，「放心，現在接你們出去，待康復後會接你們回來」。另外，香港聖約翰救護機構今年2月協助深水埗一間院舍撤離，一名婆婆在前往隔離時，情况突然轉差，呼吸和脈搏微弱，急救不果送院時已離世。