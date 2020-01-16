數碼港月底辦投資論壇 CEO：港創科底氣好

論壇線上下舉行 料0+3入場者增

數碼港公布由去年10月至今年9月，數碼港初創融資金額逾155億元，按年升1.76倍；截至今年9月底，初創累計融資達344億元。今年數碼港創業投資論壇將於10月27至28日以「線上＋線下」形式舉行，任景信稱，多了投資者準備在復常後了解投資機會，抱樂觀心態看今次論壇。

稱港疫後顯國際地位 政府創科基金助挽人才

任景信稱，在港建立基地將更有利投資中國市場，近年部分海外人士離港，但其公司基地實際仍在港。他提到，有兩名海外投資者2019年因應社會情况離港，近日在「0+3」措施下有意回港，尋求本地創科公司為其打入內地及東南亞市場；任認為在一國兩制下，疫後的香港更顯國際地位，海外投資者會認為在港設基地及尋找投資機會更「穩陣」。

任景信續稱，受地緣政治問題影響，區域經濟將取代全球經濟，但增長引擎主要在亞洲，過去一段時間新加坡非常進取吸納各地包括香港的人才；他認為本港的確出現人才短缺，政府成立的50億元投資基金「策略性創科基金」有助吸引企業及人才留港，亦相信施政報告會推出措施搶人才。他認為本港創科起步較遲，短期內會面對挑戰，但香港「底氣」好，有成熟金融市場，大灣區市場亦以香港為中心，5間大學列入百大校，人才供應及基本條件仍具優勢。他說，以現時數碼港共1800間初創企業計算，料半年後會增至2000間。