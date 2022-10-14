資科博覽政府展成果 AI教中式步操 23部門公營機構參展 孫東籲增業界合作

懲教推中式步操學習站 評分助學員改進

特區政府前年推出由6個範疇組成的《香港智慧城市藍圖2.0》，智慧政府展館展出逾40項有助推動智慧城市發展及改善公共服務的科技方案，共23個部門及公營機構參展。其中今年7月1日起全面推行中式步操的懲教署，展示「人工智能中式步操學習站」，透過人工智能分析、學習及評估懲教學院學員的中式步操動作；以敬禮為例，人工智能會分析學員左右腳關節角度、兩肩高度差距等，讓學員從動作評分了解需改進之處。

援無網行山者 機電署研定位求救手表

機電署則展示應用定位及物聯網技術的「行山安全系統」試驗計劃，協助身處無流動電話網絡覆蓋郊區者，若不幸遇險，只需佩戴具定位及SOS求救功能手表，一按按鈕，搜救人員便可跟隨定位搜救。系統於上年10月首次在民安隊舉辦的野外定向比賽測試，成功透過手表實時定位位置，找到未能於指定時間抵達終點的參加隊伍。機電署稱，系統仍有待更多數據及技術更穩定才推出。

創新科技及工業局長孫東參觀智慧政府展館後稱，盼市民享受到科技發展帶來的便利，鼓勵各部門與業界加強協作，推動本港創科產業發展。

展商：0+3後外國客增 內地客仍減

今屆「秋季五大科技展」吸引逾1100間展商參與，持「黃碼」的外國人亦可入場。已參展兩年的意大利參展商負責人Martino稱，入境檢疫放寬至「0+3」後，今年終有外國買家參展，昨早開展約兩小時便已有3名來自杜拜、印尼及土耳其買家查詢其產品，他說若放寬至「0+0」會更有助生意增長。

同樣已參展兩年的本港參展商負責人葉先生稱，實施「0+3」後確多了外國買家入場，惟內地仍實施「7+3」隔離政策，令內地買家減少，生意額無疑受影響。他說疫下已改變生意模式，以前主要靠面對面與內地及外國買家洽商，現在多用視像會議，認為雙方關係變得更密切。

明報記者