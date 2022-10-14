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墮「假公安」陷阱 兩老婦共失1400萬 按指示毁存摺 嫗一年始悉電騙

【明報專訊】警方周二接獲兩名老婦報案，二人均遇假冒內地官員騙案受騙，分別損失650萬及764萬元。前者按騙徒指示，銷毁存摺和銀行卡，被騙徒轉走錢逾一年仍懵然不知，更每早向騙徒「報到」；後者則被騙剩數百元。

騙徒要求每朝「報到」 確定無通知他人

據了解，去年6月11日，82歲黃婦收到自稱內地公安的電話，聲稱其香港銀行戶口涉及內地詐騙案。騙徒一直透過WhatsApp與老婦聯絡，要求她交出銀行戶口和密碼供調查，以證明其資金充足及沒參與洗黑錢活動，否則將起訴。騙徒又要求老婦不要將涉嫌被查的事告訴任何人，否則其家人將在內地被捕。騙徒事後更要求老婦銷毁其香港銀行存摺和銀行卡，因此2021年6月起老婦不能查看自己銀行戶口的資產及不能登錄。

騙徒更指示老婦每朝通過WhatsApp發信息給騙徒，讓騙徒得知老婦沒告訴其他人，老婦一直遵從指示。至上月22日，騙徒要求老婦刪除與騙徒WhatsApp的對話紀錄，翌日老婦更發現騙徒封鎖自己，遂向女兒透露事件，與家人商討後報警。警方接手調查發現去年6月29日至12月24日期間，老婦戶口共有逾650萬元被轉出11次到未知的銀行帳戶。案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

初提隔離未上當 改指洗錢中計

另一案中事主為71歲樊婦，2003年退休，之後移居新加坡與女兒同住。去年中樊婦獨自返港，並出售在港其中一個物業。上月初，樊婦接到一名自稱內地公安的操本地話男子電話，指她到過廣州並曾隔離，她否認曾到廣州。

另一自稱「公安局高級官員」的操普通話女性隨後致電樊婦，指她涉「洗黑錢」案件，指示她開設一個新銀行帳戶並存入所有個人存款以證清白。樊婦遵從指示，9月30日開設銀行帳戶，並在9至10月分3次存入共700萬元。

其後，第三名騙徒自稱「公安局輔助人員」，到樊婦住所要求她填寫一些銀行表格，包括個人資料、香港身分證、銀行帳戶資料、提款機密碼，並帶走其手機SIM卡。

直至周二晚，騙徒再要求樊婦存入約60萬元，此後她與騙徒失去聯繫，她到自動櫃員機查帳，發現只剩數百元，遂報警求助，案件由元朗警區刑事調查第12隊跟進調查，暫未有人被捕。

另外，東九龍總區刑事部聯同將軍澳警區偵破一個由本地黑社會操控、與境外不法之徒組成的詐騙集團，搗破位於尖沙嘴商廈的洗黑錢處理中心，拘捕10名男女，包括主腦及骨幹成員。集團涉及10宗「猜猜我是誰」電話騙案及兩宗「浪漫情緣」網騙，針對長者及中年女子，並招攬跑腿登門或到指定地點交收騙款，又招攬傀儡戶口持有人清洗黑錢，涉款150萬元。

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