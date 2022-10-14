指國安法僅限制量刑起點 呂世瑜上訴刑期10．24再訊

上訴庭關注本案裁決會否影響其他國安法案件，律政司確認區域法院兩宗案件正等待本案結果。翻查資料，「光城者」及「賢學思政」兩案均提及要待本案裁決再判刑。

正在服刑的上訴人呂世瑜（現年25歲）身穿黑白菱格毛衣應訊，看來精神不俗，不時與席間親友揮手。呂由資深大律師蔡維邦代表；律政司則由署理副刑事檢控專員周天行代表。

律政司：條例限制最終刑期

呂世瑜承認的煽動分裂國家罪設刑期分級制，「情節嚴重」者判刑5至10年，「情節較輕」者判5年以下刑期。上訴方認為刑期分級僅限制量刑起點，換言之量刑起點須在5至10年內，但最終刑期可因認罪減至低於5年。律政司則指，相信條文限制的是最終刑期，另獲准押後案件，以就上述爭議準備。

上訴方提「馬俊文案」

倡改列呂「情節較輕」

庭上引用同被控煽動他分裂國家罪的「第二代美國隊長」馬俊文案，馬被界定為「情節嚴重」中相對輕微者，上訴得直改判囚5年。上訴方認為呂世瑜的案情較輕，他沒有在公眾地方宣揚分裂思想，亦坦白認罪及協助調查，冀重新界定呂屬「情節較輕」，即量刑起點可低於5年。

上訴庭法官質疑，上訴方列出認罪等求情因素應在定下量刑起點後再考慮，不應左右量刑起點。上訴方則舉例若有案情更嚴重者，並以7年為量刑起點，該被告人認罪後可減刑至5年，但本案的呂世瑜案情較輕而以5年半為量刑起點，兩人最終的刑期同樣是5年，強調本案情况特殊，應以不同方式處理。

上訴方續指，即使呂並非案情較輕，國安法第33條亦列明在被告自動投案、揭發他人犯案或提供重要線索等情况下，可獲減刑；而呂向警方承認犯案、提供手機密碼協查、第一時間認罪，應獲酌量減刑。

律政司呈內地法律書供參考

律政司另呈遞內地法律書籍供法庭參考，據悉該書是內地前最高人民法院副院長張述元主編的《刑法條文理解適用與司法實務全書》。翻查資料，律政司在處理唐英傑案時亦曾引用該書，供法庭參考，時任原訟庭法官彭寶琴當時回應，會一如以往根據本地法例量刑。

【案件編號：CACC 61/22】

（港區國安法）