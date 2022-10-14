明年2．12渣馬正式獲批 跑手憂再延期取消

暫2.5萬名額路段不變

防疫安排未有細節

籌委會稱，今屆賽事繼續有馬拉松、半馬和10公里賽3個距離組別，將邀海外精英跑手參加，沿用傳統路段。至於防疫安排，當局暫未有細節。體育專員楊德強曾指，若疫情發展許可，當局會考慮將參賽名額由2.5萬增至3萬以上；楊德強回覆查詢時稱，田總9月初提交的申請是2.5萬人，至今維持不變。

鄭泳舜冀放寬名額

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜認為，政府可與田總再商討賽事細節，指現時疫情狀况向好，期望有空間放寬名額。他認為渣馬毋須分太多組出發，因賽事愈長，封路愈久，對市民造成不便，對跑手而言愈遲出發氣溫則愈熱，會影響狀態。

上屆贏得男子全馬季軍的魏賡稱，渣馬改期明年2月，比起今年底舉行更好，「渣馬是我每年最期待的比賽，我希望每年都能參加。我覺得改期到下年2月較理想，因為準備時間比較充足，而且天氣會涼一點」。他表示暫未決定參與哪項距離組別，對於賽會將邀海外跑手來港作賽，他指沒太大影響，「海外跑手的水平，一般來說跟我們差距比較大，對本地跑手而言，有比賽已經算好」。