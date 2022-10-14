七欖門票兩周售六成 霍啟剛：0+3損海外客意欲

本報記者昨日到欖總官網及Klook搜尋，發現仍有七欖門票發售，欖總官網顯示成人3日門票價錢1950元，Klook則有售單日門票，每張980元。欖總回應查詢時指出，截至昨日售出逾20,500套門票，大部分透過本地球會和持份者預售，有1萬套門票則公開發售，至今售出近半。Klook表示已售出近半數門票，未有說明具體數目。

記者昨到買賣平台「旋轉拍賣」（Carousell）網站搜尋，有人逐日放售七欖門票，首日門票價格低至300元。記者向一名以400元放售門票的賣家查詢，對方稱以原價購入門票，但因有事無法到場，故放售門票，被問到為何定價400元，他指首日作賽時間短，加上僅屬初賽，「如果同之後兩日一樣價錢，你都唔考慮喇！」

霍倡檢視准飲不准食

霍啟剛表示，以往大球場可容納4萬觀眾，本地觀眾及海外旅客各佔一半，今年入場人數定為3.4萬，欖總售出2萬多套門票，反映本地觀眾未有流失，但「0+3」安排則影響海外旅客來港意欲，認為政府若推「0+0」，或有更多旅客考慮來港觀賽。霍又指，現時七欖維持「准飲不准食」安排，亦令部分市民卻步， 適逢當局昨日公布再放寬社交距離措施，他認為政府應檢視「准飲不准食」的安排。

楊德強：預咗冇咩外地客

體育事務專員楊德強回覆本報查詢時說，七欖售票情况不可與以往直接比較，因以往有外地旅客，現時仍有「0+3」，「（欖總）都預咗冇咩外地旅客」，稱以他了解，售票情况屬欖總預期之內。