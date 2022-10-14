港聞

港聞二

七欖門票兩周售六成 霍啟剛：0+3損海外客意欲

【明報專訊】國際七人欖球賽下月4至6日在香港大球場舉行，這項國際體育盛事以往一票難求，但今屆門票發售已兩星期，仍有票可買。香港欖球總會透露，至今售出逾20,500套3日門票，佔總數約63%，另一門票售賣平台Klook則售出近半數單日門票。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為，欖總售票情况反映本地觀眾未有流失，但「0+3」入境安排則影響海外旅客來港意欲，致門票尚未售清。

本報記者昨日到欖總官網及Klook搜尋，發現仍有七欖門票發售，欖總官網顯示成人3日門票價錢1950元，Klook則有售單日門票，每張980元。欖總回應查詢時指出，截至昨日售出逾20,500套門票，大部分透過本地球會和持份者預售，有1萬套門票則公開發售，至今售出近半。Klook表示已售出近半數門票，未有說明具體數目。

記者昨到買賣平台「旋轉拍賣」（Carousell）網站搜尋，有人逐日放售七欖門票，首日門票價格低至300元。記者向一名以400元放售門票的賣家查詢，對方稱以原價購入門票，但因有事無法到場，故放售門票，被問到為何定價400元，他指首日作賽時間短，加上僅屬初賽，「如果同之後兩日一樣價錢，你都唔考慮喇！」

霍倡檢視准飲不准食

霍啟剛表示，以往大球場可容納4萬觀眾，本地觀眾及海外旅客各佔一半，今年入場人數定為3.4萬，欖總售出2萬多套門票，反映本地觀眾未有流失，但「0+3」安排則影響海外旅客來港意欲，認為政府若推「0+0」，或有更多旅客考慮來港觀賽。霍又指，現時七欖維持「准飲不准食」安排，亦令部分市民卻步， 適逢當局昨日公布再放寬社交距離措施，他認為政府應檢視「准飲不准食」的安排。

楊德強：預咗冇咩外地客

體育事務專員楊德強回覆本報查詢時說，七欖售票情况不可與以往直接比較，因以往有外地旅客，現時仍有「0+3」，「（欖總）都預咗冇咩外地旅客」，稱以他了解，售票情况屬欖總預期之內。

相關字詞﹕國際七人欖球賽 七人欖球

上 / 下一篇新聞

BSD擬放寬 非港人住數年可退稅 學者料樓市影響小 助留才多於吸才
BSD擬放寬 非港人住數年可退稅 學者料樓市影響小 助留才多於吸才
最低工資倡加至40元 勞聯嘆低廠商會稱影響不大
最低工資倡加至40元 勞聯嘆低廠商會稱影響不大
「月多350元僅夠兩餐茶」 保安批低於市價無作用
「月多350元僅夠兩餐茶」 保安批低於市價無作用
刺警工程師認兩罪囚5年 官指嚴重「本可交付高院」
刺警工程師認兩罪囚5年 官指嚴重「本可交付高院」
私了律師案 曾爭議被脅招認 首被告改認兩罪
私了律師案 曾爭議被脅招認 首被告改認兩罪
天主教正委會年底改稱「教區全人發展委員會」
天主教正委會年底改稱「教區全人發展委員會」
明年2．12渣馬正式獲批 跑手憂再延期取消
明年2．12渣馬正式獲批 跑手憂再延期取消
指國安法僅限制量刑起點 呂世瑜上訴刑期10．24再訊
指國安法僅限制量刑起點 呂世瑜上訴刑期10．24再訊
李怡下周六台北公祭 訃聞提政治考量移民
李怡下周六台北公祭 訃聞提政治考量移民
海關檢3000萬元冒牌貨 涉世盃球衣
海關檢3000萬元冒牌貨 涉世盃球衣
墮「假公安」陷阱 兩老婦共失1400萬 按指示毁存摺 嫗一年始悉電騙
墮「假公安」陷阱 兩老婦共失1400萬 按指示毁存摺 嫗一年始悉電騙
拉橫額稱「手停口停」 4地盤精進工人要求復工
拉橫額稱「手停口停」 4地盤精進工人要求復工
未全進月台開車門 港鐵車長暫調職
未全進月台開車門 港鐵車長暫調職
網現疑女EO私密片 男EO被捕
網現疑女EO私密片 男EO被捕
資科博覽政府展成果 AI教中式步操 23部門公營機構參展 孫東籲增業界合作
資科博覽政府展成果 AI教中式步操 23部門公營機構參展 孫東籲增業界合作
數碼港月底辦投資論壇 CEO：港創科底氣好
數碼港月底辦投資論壇 CEO：港創科底氣好
消防改裝客車助院舍撤離 冀省時三倍
消防改裝客車助院舍撤離 冀省時三倍
合辦課程換美容組織職位 都大前院長囚15月
合辦課程換美容組織職位 都大前院長囚15月
青協社交媒體調查：瀏覽涉大麻帖增3倍
青協社交媒體調查：瀏覽涉大麻帖增3倍
寶林藏屍案 女兒接被告信息「我監生打死佢」
寶林藏屍案 女兒接被告信息「我監生打死佢」
立會議程刪輔助醫療修例 業界促交時間表
立會議程刪輔助醫療修例 業界促交時間表
大灣區GBA新聞：灣區A股企業 半年研發支出破千億 整體增幅遜去年 公用事業升74%
大灣區GBA新聞：灣區A股企業 半年研發支出破千億 整體增幅遜去年 公用事業升74%
灣區手記：拿鐵多奶 ／文：尚東美
灣區手記：拿鐵多奶 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】卓永興巡鵝頸橋阻街 得果檔驚驚
【Emily】卓永興巡鵝頸橋阻街 得果檔驚驚
【Emily】港大圖書館辦展覽 窺華商歷史
【Emily】港大圖書館辦展覽 窺華商歷史
【Emily】續服務南區街坊 民主黨搞日本泰國團
【Emily】續服務南區街坊 民主黨搞日本泰國團
【Emily】九社聯辦義工隊 服務社群宣揚習思想
【Emily】九社聯辦義工隊 服務社群宣揚習思想
【Emily】去啟田邨長者屋 阿彪芷珊姐姐派米
【Emily】去啟田邨長者屋 阿彪芷珊姐姐派米