刺警工程師認兩罪囚5年 官指嚴重「本可交付高院」

另一被告待索教導所報告

3名認罪被告為工程師黃鈞華（現年26歲，下同）、學生羅玨琛（20歲）及學生周霈霖（21歲）。案情指，警員當日追捕羅玨琛，周霈霖試圖拉走羅，黃鈞華則以摺刀插向警員，令警員不支倒地。3人均承認暴動罪，羅周二人分別承認拒捕罪及阻差辦公罪。法官姚勳智昨表示，打算先處理黃及周的判刑，由於羅的年紀符合教導所要求，待索取教導所報告始判刑。

辯方求情稱，黃鈞華來自清貧家庭，自小學業成績名列前茅，從港大土木工程系畢業後，曾任職機管局及建築公司，後來對工程失去興趣，改為從事水吧工作。黃親撰求情信表達悔意，承認因「自身和內在錯誤」犯案，懊悔令師長擔憂。此外，辯方指周霈霖為人善良、真誠，僅因年少衝動鑄成大錯。

姚官聽畢求情後判刑，表示當日逾300名示威者在銅鑼灣鬧市堵路，暴動規模龐大，對道路使用者帶來不便，且對公眾造成滋擾。針對暴動罪，姚官指周霈霖曾擺放雪糕筒堵路、試圖拉走被捕友人，黃鈞華則直接以摺刀插傷警員，後者性質非常嚴重，故採納4年監禁為量刑起點，認罪扣減至32個月。

至於黃鈞華面對的傷人罪，姚官指黃用摺刀傷害警員左肩，以阻止警員拘捕同案被告，從行為性質、動機、警員傷勢來說，都比辯方呈上的傷人案例嚴重。姚官強調，受襲警員肩膊上的傷口長7厘米，與動脈神經位置僅相隔4亳米，傷勢隨時可以致命。

姚官又指，警員傷口曾受嚴重感染，獲批106天病假，後來調任文職，無法駐守屬意的衝鋒隊崗位，事業前途受阻。姚官就傷人罪採納6年為量刑起點，黃認罪減至4年。

姚官就黃鈞華及周霈霖的暴動罪判囚32個月，黃就傷人罪判囚4年，周就阻差辦公罪判囚兩個月。由於部分刑期同期執行，黃的總刑期為5年，周的總刑期為33個月。另一被告羅玨琛還押至10月31日判刑，以索取教導所報告。

工程師女友涉妨礙司法 下月裁決

除了上述3人，培訓生張芷程（27歲）被指協助男友黃鈞華離港。張否認意圖妨礙司法公正罪受審，案件將於11月11日裁決。

【案件編號：DCCC189、210、809/21】

（反修例風暴）