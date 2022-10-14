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最低工資倡加至40元 勞聯嘆低廠商會稱影響不大

【明報專訊】最低工資自2019年起凍結在時薪37.5元，據悉最低工資委員會建議加至40元，增幅約6.7%，料1.43萬名領取最低工資的打工仔明年5月時薪可加2.5元，共7.33萬名時薪低於40元的僱員可加人工。勞聯副主席譚金蓮對加幅非常失望，認為按綜援水平應加至時薪46元。廠商會會長史立德支持調整，稱很多僱員時薪高於40元，調整屬形式，對營商影響不算大。

7.33萬人時薪低於40元 1.43萬領最低工資

據悉，最低工資委員會達成共識，建議最低時薪由37.5元加至40元，倘獲行政長官會同行政會議通過，明年5月1日將生效，為期兩年。若以現時最低時薪37.5元、每月工作26天、每天9小時計算，月薪為8775元，時薪調整至40元後月薪將增至9360元，多出585元。

統計處資料顯示，至2021年5至6月，7.33萬人時薪低於40元，當中1.43萬人領取最低工資，若薪酬不變，他們明年將可加薪；而時薪低於45元的僱員則有29.45萬人。

最低工資暫累增34%

選定行業名義工資12年升59%

翻查資料，本港2011年實施最低工資時薪28元，現時為37.5元，累計升幅為33.9%；而由於28元最低工資水平按2009年數據訂立，2009年至去年所有選定行業主類的名義工資已上升59%，較前者多出約25個百分點。

訂立最低工資時建議定於20元以下的飲食界立法會議員張宇人昨向有線新聞表示，調高最低工資對本港企業和商界有很大負面影響，「過去兩年都沒有加，等於沒有人工加嗎？」

勞聯批政府只求交功課

譚金蓮表示，勞聯以綜援2人家庭金額9658元計算，最低工資應達46元，現時4年的累計加幅名義上可追趕通脹，但實際上基層生活質素降低。她對加幅非常失望，批評政府只求交功課，並滿足僱主「加少少」，「見4（字頭）勉強是底線，若要40幾（元），政府就需要落力爭取，不是看商界有沒有誠意」。她又說，工友昨天對加幅不滿，對張宇人的言論憤慨，「4年才加兩個幾」。

勞工界立法會議員郭偉強對加幅無奈及勉強接受，因僅僅追趕通脹，但亦會被通脹蠶食。他稱問題在於現有機制不健全，只防止工資過低，建議政府全面檢討，以生活工資作為最低工資機制，基本高於通脹、綜援、貧窮線水平，紓解在職貧窮問題。

史立德支持調整，稱加幅合理，現時營商環境雖不明朗，各方面成本不低，但勞工短缺，很多僱員時薪已高於40元，尤以餐飲業難請人，「（加至）40元形式上無可厚非」，對營商影響不算大。

勞僱會僱主代表郭振華表示，實施最低工資前有6.8%僱員處於最低工資水平，現時僅0.5%、不足2萬人，而洗碗和餐廳樓面等工種已加人工，明年不用再加，現階段生意不佳，料造成加薪的漣漪效應不大。

相關字詞﹕郭振華 史立德 郭偉強 譚金蓮 最低工資

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