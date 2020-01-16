港聞

港聞一

BSD擬放寬 非港人住數年可退稅 學者料樓市影響小 助留才多於吸才

【明報專訊】特首李家超下周三公布《施政報告》，吸引人才料成焦點之一。消息人士透露，政府較大機會放寬對非香港永久居民置業需支付的15%買家印花稅（BSD）規定，容許他們在港逗留一定年限後，或退還部分或全部稅款。立法會多個建制政黨早前提倡該建議，有立法會議員說，參考內地做法，可在港住滿5年後退回稅款，但不贊成縮短7年成為永久居民的安排，因會影響社福制度。

議員倡5年可退 消息料5至7

浸大財務及決策學系副教授麥萃才說，BSD佔樓市整體印花稅交投不多，若建議落實不會大幅影響樓市。他說，BSD原意是不希望外地人與港人爭房屋，類似建議沒改變政策原意，但相對吸引專才來港，措施主要吸引已來港專才留港。

消息說，即使措施推出，料對樓市影響輕微，因本港經濟數據及樓市成交量反映本港經濟呈劣勢，並形容本港「已病重，措施效果僅同退燒藥，效果未必會好爆」。另有消息人士估計，逗留年限或以7年為期，惟因應部分行業如IT缺人才，相關業界提出降低年期，估計最終有機會以5至7年為限。

彭博社昨引述不具名消息說，政府考慮在《施政報告》放寬非本地居民BSD安排，但不清楚相關的退稅條件，如他們居港年期及有否其他要求。

考慮寬免13類專業來港程序

報道也提及，港府考慮寬免13類專業來港程序，包括資產管理、金融科技、環保等，公司招聘類似專才毋須證明曾嘗試在港招聘同類人才。

政府發言人表示，對有關《施政報告》揣測一概不會評論。發言人重申，李家超早前回顧上任時提及，首份《施政報告》將闡述「搶企業、搶人才」等方面的措施。

議員不贊成降永久居民門檻

選委會界別議員洪雯指出，由於要確保外地專才在港逗留一段時間，認為可待數年之後，或者變成永久居民才向他們退稅。目前在港定居者至少住滿7年才成為永久居民，洪雯不贊成縮短年期，因面對大量單程證來港，太快縮短會影響福利制度。她說，參考北京及上海限購令，是以至少5年繳交社保為界。她又表示，不論內地或海外人才，來港都需有工作要求，認為5年居住是合理限期，不會令他們變成炒樓。

邵家輝：海內外人才都應爭取

自由黨立法會議員邵家輝說，香港人才極度短缺，其中外地人才面對居住問題，認為若吸引他們留下，可建立對香港歸屬感。至於實施後會否主要是內地專才受惠，他說不論內地或海外人才都應爭取，若政府採納建議，應開放給全世界的人才。

麥萃才說，BSD原意是不希望非香港居民與香港居民爭奪房屋，但認為若專才留港貢獻，免除或退還BSD，並無違反政策原意。但他提醒，新加坡及內地均有所謂「人才公寓」，例如首一兩年租金便宜，多是針對未抵達的專才，相對而言，寬免BSD未必達到吸引人才的效果，反而是吸引已來港專才會否繼續留港。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕施政報告前瞻 買家印花稅BSD

上 / 下一篇新聞

最低工資倡加至40元 勞聯嘆低廠商會稱影響不大
最低工資倡加至40元 勞聯嘆低廠商會稱影響不大
「月多350元僅夠兩餐茶」 保安批低於市價無作用
「月多350元僅夠兩餐茶」 保安批低於市價無作用
刺警工程師認兩罪囚5年 官指嚴重「本可交付高院」
刺警工程師認兩罪囚5年 官指嚴重「本可交付高院」
私了律師案 曾爭議被脅招認 首被告改認兩罪
私了律師案 曾爭議被脅招認 首被告改認兩罪
天主教正委會年底改稱「教區全人發展委員會」
天主教正委會年底改稱「教區全人發展委員會」
七欖門票兩周售六成 霍啟剛：0+3損海外客意欲
七欖門票兩周售六成 霍啟剛：0+3損海外客意欲
明年2．12渣馬正式獲批 跑手憂再延期取消
明年2．12渣馬正式獲批 跑手憂再延期取消
指國安法僅限制量刑起點 呂世瑜上訴刑期10．24再訊
指國安法僅限制量刑起點 呂世瑜上訴刑期10．24再訊
李怡下周六台北公祭 訃聞提政治考量移民
李怡下周六台北公祭 訃聞提政治考量移民
海關檢3000萬元冒牌貨 涉世盃球衣
海關檢3000萬元冒牌貨 涉世盃球衣
墮「假公安」陷阱 兩老婦共失1400萬 按指示毁存摺 嫗一年始悉電騙
墮「假公安」陷阱 兩老婦共失1400萬 按指示毁存摺 嫗一年始悉電騙
拉橫額稱「手停口停」 4地盤精進工人要求復工
拉橫額稱「手停口停」 4地盤精進工人要求復工
未全進月台開車門 港鐵車長暫調職
未全進月台開車門 港鐵車長暫調職
網現疑女EO私密片 男EO被捕
網現疑女EO私密片 男EO被捕
資科博覽政府展成果 AI教中式步操 23部門公營機構參展 孫東籲增業界合作
資科博覽政府展成果 AI教中式步操 23部門公營機構參展 孫東籲增業界合作
數碼港月底辦投資論壇 CEO：港創科底氣好
數碼港月底辦投資論壇 CEO：港創科底氣好
消防改裝客車助院舍撤離 冀省時三倍
消防改裝客車助院舍撤離 冀省時三倍
合辦課程換美容組織職位 都大前院長囚15月
合辦課程換美容組織職位 都大前院長囚15月
青協社交媒體調查：瀏覽涉大麻帖增3倍
青協社交媒體調查：瀏覽涉大麻帖增3倍
寶林藏屍案 女兒接被告信息「我監生打死佢」
寶林藏屍案 女兒接被告信息「我監生打死佢」
立會議程刪輔助醫療修例 業界促交時間表
立會議程刪輔助醫療修例 業界促交時間表
大灣區GBA新聞：灣區A股企業 半年研發支出破千億 整體增幅遜去年 公用事業升74%
大灣區GBA新聞：灣區A股企業 半年研發支出破千億 整體增幅遜去年 公用事業升74%
灣區手記：拿鐵多奶 ／文：尚東美
灣區手記：拿鐵多奶 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】卓永興巡鵝頸橋阻街 得果檔驚驚
【Emily】卓永興巡鵝頸橋阻街 得果檔驚驚
【Emily】港大圖書館辦展覽 窺華商歷史
【Emily】港大圖書館辦展覽 窺華商歷史
【Emily】續服務南區街坊 民主黨搞日本泰國團
【Emily】續服務南區街坊 民主黨搞日本泰國團
【Emily】九社聯辦義工隊 服務社群宣揚習思想
【Emily】九社聯辦義工隊 服務社群宣揚習思想
【Emily】去啟田邨長者屋 阿彪芷珊姐姐派米
【Emily】去啟田邨長者屋 阿彪芷珊姐姐派米