BSD擬放寬 非港人住數年可退稅 學者料樓市影響小 助留才多於吸才

議員倡5年可退 消息料5至7

浸大財務及決策學系副教授麥萃才說，BSD佔樓市整體印花稅交投不多，若建議落實不會大幅影響樓市。他說，BSD原意是不希望外地人與港人爭房屋，類似建議沒改變政策原意，但相對吸引專才來港，措施主要吸引已來港專才留港。

消息說，即使措施推出，料對樓市影響輕微，因本港經濟數據及樓市成交量反映本港經濟呈劣勢，並形容本港「已病重，措施效果僅同退燒藥，效果未必會好爆」。另有消息人士估計，逗留年限或以7年為期，惟因應部分行業如IT缺人才，相關業界提出降低年期，估計最終有機會以5至7年為限。

彭博社昨引述不具名消息說，政府考慮在《施政報告》放寬非本地居民BSD安排，但不清楚相關的退稅條件，如他們居港年期及有否其他要求。

考慮寬免13類專業來港程序

報道也提及，港府考慮寬免13類專業來港程序，包括資產管理、金融科技、環保等，公司招聘類似專才毋須證明曾嘗試在港招聘同類人才。

政府發言人表示，對有關《施政報告》揣測一概不會評論。發言人重申，李家超早前回顧上任時提及，首份《施政報告》將闡述「搶企業、搶人才」等方面的措施。

議員不贊成降永久居民門檻

選委會界別議員洪雯指出，由於要確保外地專才在港逗留一段時間，認為可待數年之後，或者變成永久居民才向他們退稅。目前在港定居者至少住滿7年才成為永久居民，洪雯不贊成縮短年期，因面對大量單程證來港，太快縮短會影響福利制度。她說，參考北京及上海限購令，是以至少5年繳交社保為界。她又表示，不論內地或海外人才，來港都需有工作要求，認為5年居住是合理限期，不會令他們變成炒樓。

邵家輝：海內外人才都應爭取

自由黨立法會議員邵家輝說，香港人才極度短缺，其中外地人才面對居住問題，認為若吸引他們留下，可建立對香港歸屬感。至於實施後會否主要是內地專才受惠，他說不論內地或海外人才都應爭取，若政府採納建議，應開放給全世界的人才。

麥萃才說，BSD原意是不希望非香港居民與香港居民爭奪房屋，但認為若專才留港貢獻，免除或退還BSD，並無違反政策原意。但他提醒，新加坡及內地均有所謂「人才公寓」，例如首一兩年租金便宜，多是針對未抵達的專才，相對而言，寬免BSD未必達到吸引人才的效果，反而是吸引已來港專才會否繼續留港。

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