灣區手記：拿鐵多奶 ／文：尚東美

咖啡愛好者一聽到必然暗笑：latte已經幾乎不算是咖啡，還要再多奶？而且要打破消費者既有認知，硬生生再造一個品類出來，不可謂不大膽。新品上市自然活動多多，贈飲、第二杯半價、套餐配送，麥當勞似乎勢要打出一片新天地，並聲稱要消費者「就像一提到巨無霸就會想到麥當勞一樣，一提到『奶鐵』，就會想到麥咖啡（McCafe）」。

「奶鐵」本身定位「口糧咖啡」，推廣文案亦是針對上班族，「上班奶鐵下班擼鐵（指健身），人生最好趁熱打鐵」、「磨刀不誤砍柴工，喝杯奶鐵再開工」……記者好奇試了一杯，果然是「多奶」，在牛奶咖啡上面再加一層厚厚「奶蓋」，應是迎合愛好「奶蓋」的年輕一族，幸而還不至於蓋過咖啡味。

不過，一看價錢，中杯盛惠21元，果然是McCafe價格，是麥當勞最便宜的9元咖啡兩倍有多，「厚乳」的話再加兩元。看來這杯「拿鐵多奶」，實際上是「拿多點錢」啊。

文：尚東美