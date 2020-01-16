大灣區GBA新聞：灣區A股企業 半年研發支出破千億 整體增幅遜去年 公用事業升74%

727間A股公司 平均投1.56億

據統計，截至8月31日，大灣區內地9市的A股上市公司有727家，其中689家有公布今年上半年研發投入金額，合計投入研發支出1132.23億元，按年增18.4%，雖然增幅比去年同期的34.2%收窄，但首度超越千億規模；平均每間灣區A股公司的研發支出為1.56億（圖二）。另外，以上半年大灣區A股上市公司4.31萬億元的營業收入規模計算，研發支出佔營收比例為2.62%，較去年同期增0.18個百分點。

深圳研發支出佔灣區逾半 中興通訊列公司之最

從灣區內地9市分佈看，深圳有最多A股上市公司，共389家，當中363家公布了上半年研發投入，合共支出645億元，佔9市總研發支出57%（圖一）；其中中興通訊及比亞迪分別投入101億和65億元，也是整個灣區A股公司中投入最多的兩位。廣州A股上市公司數量僅次深圳，有140家，當中133家公布了上半年研發投入，合計144.31億元，其中研發投入最多是廣汽集團，達27億元。

在創新研發上，其他珠三角城市的A股上市公司也在不斷加碼，例如來自佛山的美的集團、惠州的TCL科技、珠海的格力電器，上半年分別投入59億元、53億元及31億元，3間上市公司均來自家電行業。

電子業公司數量投入總額最多

數據顯示，有公布研發支出的灣區A股家電行業公司有21間，上半年投入研發金額為116.08億元，按年增2.11%，在以行業劃分的研發投入規模中排第三。研發投入最多的是電子業，來自該行業的灣區A股公司有144間，上半年研發支出314.03億（見表），按年增近13%；其次是通訊行業，27間上市公司共投放121.65億，按年增12.49%。若論相關支出增速，則公用事業和電力設備行業遙遙領先其他行業，公用事業投入金額按年增長近74%至29億元，電力設備業按年增長近54%，達96億元。

小啟：大灣區版下周暫停，10月24日起復刊