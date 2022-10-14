寶林藏屍案 女兒接被告信息「我監生打死佢」

被告羅偉文（現50歲）否認約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（終年34歲）。被告女兒羅凱盈供稱，被告與母親離婚後再婚，她有一同父異母的弟弟。2019年3月15日，被告透過facebook發信息給她，稱「佢畀我打到穿晒頭，流好多血」。同月17日，父親在信息提到「Sony（事主）死咗」，他只有一條死路或終身監禁，「你有我呢個爹哋真係羞恥，佢識到我係好慘嘅，我監生打死佢」。

被告稱死者誣陷強姦 「發晒癲打佢」

羅稱，她翌日收到被告將赴越南的信息，她質問「Sony真係死咗？佢條屍喺邊？」、「佢本身收留你，死都係因為你，你果（個）心過唔過到自己？」；被告稱過不到，但事主將其物品扔出街及走廊，又在窗邊露胸叫救命，誣陷被告強姦，認為差點被事主害死，「我發晒癲打佢」，其後事主「成身硬晒死咗」，被告又提醒羅要刪除信息。羅表示直至看到新聞才知殺人事件。她又透露，她過去有吸食冰毒，被告曾問及貨源，故得知他有吸冰毒。

事主友：昔3人同居 曾被罵私通被告

被告及事主的朋友耶喜誼供稱，2009年起耶在夜總會工作時結識了事主，2017年在事主家中暫住，惟翌年她稱耶「白食白住」着她搬走。2019年，耶、事主、被告決定同居，三人相處融洽，惟她穿起事主前夫所贈的裙子，因而與事主吵架，終再度搬走。

事主友睡藏屍牀 稱無異味

指事主精神病發時火燒牀褥

耶表示，2019年3月15日最後一次見事主，當時事主的鼻有損傷，情緒激動、語無倫次地責罵她與被告有染，惟一切只是事主幻想。

兩日後她應被告邀請到事主家留宿，沒有聞到異味。辯方盤問下，耶稱事主精神病發作時曾以火燒牀褥，她向被告提起事主病發會「放火燒嘢，掟嘢落街」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 167/20】