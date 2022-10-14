青協社交媒體調查：瀏覽涉大麻帖增3倍

82%帖讚大麻 主因尋刺激

青協青年違法防治中心的抗毒服務，自2016年起以人工智能及大數據分析本地毒品問題和趨勢。分析發現，涉毒品帖文由2016年的927篇，升至去年的3114篇，瀏覽量由344萬次增至761萬次，2020年為高峰，有5402篇帖文及1000萬次瀏覽量。按非新聞類型及對毒品持支持態度帖文計算，大麻佔最多約82%，其後依次為搖頭丸、LSD、氯安酮（K仔）及可卡因。分析去年帖文估計，吸毒主因是尋求刺激感（44%）和擺脫負面情緒（38%）等。

迷因NFT宣傳 青協料藉潮流營銷

大數據分析亦偵測到本港較活躍及高風險的千多個社交媒體用戶，常運用熱門喜劇動畫人物、迷因圖片（memes）、主題標籤（hashtag）、NFT作品宣毒，部分用戶疑為吸毒者及拆家。中心去年11月至今年7月問卷訪問1289名12至24歲青年，發現部分人低估吸毒風險和禍害，約20%認為若自己吸毒，有信心控制對毒品的渴求。

青協表示，高危社交媒體用戶會在帖文附上供買賣與大麻相關的NFT圖連結，估計欲將大麻當成潮流文化帶入NFT市場。青協稱NFT毒品圖非實體毒品，買賣不犯法，但近期興起買NFT送實物，若送毒品便會觸犯法例。

學者倡跨專業合作 教青年衡量後果

青協青年工作幹事梁兆騏相信，帖文數量及瀏覽量升幅與疫下青年較長時間留家和使用社交平台有關；中心督導主任李少翠稱，部分青年對毒品抱錯誤觀念，值得關注，需向他們加強宣傳傳統和新興毒品的正確資訊，並制定針對社交媒體用戶的禁毒教育。城大社會及行為科學系教授黃成榮稱，青年不一定完全受社交媒體影響而有不良行為，建議透過跨專業合作，啟發年輕人學習衡量每個行為後果。