港大暗角非禮 內地博士生判社服

男被告關偉鵬（29歲）為港大機械工程系博士研究生。辯方昨日求情稱，被告早前還押候判兩星期已有深切反省，加上其社服令報告內容正面，冀法庭輕判。

官指案情嚴重可判監

稱被告品學兼優信知錯

暫委裁判官朱文瀚聽畢後表示，本案案情嚴重，原則上可判監，被告向事主搭訕不果，反而跟蹤事主並施襲及非禮。

朱官同時表示，被告向感化官承認因衝動犯案，自言行為自私，看來已經知錯；考慮被告初犯，符合判處社服令條件，遂判被告履行160小時社服令。朱官寄語被告日後重新做人，勿辜負父母期望，做事三思而行。

早前聆訊透露，被告在內地讀畢碩士，獲國家獎學金來港讀書，曾發布60多篇論文。控方案情稱，事發今年1月，被告先後以普通話及廣東話向事主X搭訕，稱想帶X到天台聊天。X拒絕及離開，被告仍跟隨X。被告曾捉着X的手臂，X感覺臀部被觸碰。

【案件編號：ESCC 650/22】