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港聞二

社工助理襲自閉生判社服 求情稱校舍人手不足

【明報專訊】特殊學校社工助理涉在宿舍內掌摑自閉症學生、扯其頭髮、扼頸施襲等，早前承認一項普通襲擊罪，昨於東區裁判法院被判140小時社會服務令。辯方求情稱，涉事宿舍的工作人員人手比例不足，新冠疫情下人手短缺。裁判官表示，本案案情嚴重，被告因本案留下案底，日後未必能重投社福界工作，被告要「自行負責」。

掌摑扯髮扼頸

官信納被告具悔意

男被告麥人丰（30歲）承認去年10月3日，在一間特殊學校宿舍內的活動室襲擊事主X。辯方昨日呈上被告前上司、涉事宿舍主管的求情信，稱事件源於宿舍職員及宿生人手比例不足，正常比例為1比8，但涉事宿舍比例為1比21。辯方承認資源短缺並非犯案藉口，但稱被告從英國大學畢業，回港後任職社工，因本案失去穩定工作，日後不會再犯。

裁判官溫紹明判刑時表示，本案案情比同類案件嚴重，涉及違反誠信的元素，倘判監禁「並不為過」；被告過往是專業人士，日後能否做社工亦成疑問，「無疑這是被告須自行負責的事」。不過，溫官稱社服令報告顯示被告無案底，過往品格不錯，信納被告具真誠悔意。溫紹明採納報告建議，以社服令代替監禁，判被告履行140小時社服令。

根據《社會工作者註冊條例》，若註冊社工被檢控或被定罪須呈報社會工作者註冊局。社工被定罪後，該局將檢視是否合適和恰當繼續獲註冊，如裁定社工曾作違紀行為，可發紀律制裁命令，最嚴重是永久除名。

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