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理大外衝突案 青年：光顧「骨妹」後遇示威遭制服

【明報專訊】2019年11月18日理大外衝突多人被捕，其中9人否認在油麻地彌敦道參與暴動，案件昨日於區域法院續審。案發時23歲的運輸工自辯稱，因「精蟲上腦」光顧色情按摩，其後在街上跌倒，遭警員制服，指警員替他戴防毒面罩在頸，脫去他一隻鞋，再帶他到滿佈雜物街道，警員要求他「踩吓自己『傑作』」。

稱遭警強戴面罩逼踩「傑作」

報稱運輸工的被告柯俊明昨日作供，稱11月18日與同事晚飯後，在寶寧大廈光顧「骨妹阿娟」色情按摩服務，11時許完事，其後在彌敦道目睹有示威群眾及煙霧瀰漫，他避開火光時，在東方表行前被雨傘絆跌，眼鏡飛脫，他穿上在地下拾獲的手套。

柯稱其後遭人群撞倒，有警員持警棍上前警告及制服他，將防毒面罩戴在他頸上，並脫掉他左邊鞋子，當時曾說「有無搞錯」，認為警員「好恐怖」，不敢反抗。警員把柯帶到附近街道，要求他在雜物上步行，警員對他稱「睇吓你嘅所作所為」，現場「又磚又火、成地玻璃」，着柯「踩吓自己『傑作』」。柯左腳僅穿著襪子，他形容感覺似踩到硬物，其後他被穿上另一隻不屬於他的鞋。

柯續指，在警署見值日官時，值日官上司不滿加班而感憤怒，所以柯無即時澄清防毒面罩並不是他的。他又否認曾經參與集會。

柯在盤問下稱，於色情網站「141」認識「骨妹阿娟」，因為「精蟲上腦」由當年9月起光顧她共3次。法官郭啟安聞言稱柯的比喻「生動」，着他解釋，柯指是一時好奇衝動，故嘗試色情按摩。控方問柯為何不致電「阿娟」或返回按摩場所躲避，柯稱沒想到這可能。審訊今續。

【案件編號：DCCC 750/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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