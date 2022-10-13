男子荔枝角聲援「快必」違限聚 官指嚴重判囚兩周

【明報專訊】2020年9月10日，有巿民發起「撐快必撐到底」行動，到荔枝角收押所為當時正還押的人民力量前副主席譚得志打氣。警方到場包圍及驅散巿民，並向23人發出「限聚令」告票。其中現正就一宗非法集結案服刑的28歲男子否認控罪受審，昨於九龍城裁判法院被判罪成。裁判官崔美霞批評被告在警方警告下堅持聚集，「罔顧法例和公眾安全」，案情嚴重，判囚兩周，與其現有刑期同期執行。
被告張漢東（28歲）否認一項「參與受禁羣組聚集」傳票控罪。他另涉及2019年8月紅磡非法集結案，今年3月被裁定非法集結、管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器罪成，判囚21個月。正在服刑的被告無律師代表，親自求情稱自己入獄前任職解款員，是家中經濟支柱，家人現時有財政困難。
因另案囚21月服刑 同期執行
崔官裁決時表示，女警長余佩珊案發時一直觀察被告行為，雖然是晚上，但有足夠燈光觀察聚集者的衣著，女警與人群之間亦無物件阻擋；警方當時執勤職責是維持秩序，女警有可能留意到被告，且部分人在警告後已散去，警方自然會更留意留下來的人。
崔官稱女警作供時坦白直接，在盤問下無動搖，供辭可靠，接納她已準確辨認被告，且告票所列名字、案發地點、時間等資料亦與女警證供脗合，裁定被告罪成。