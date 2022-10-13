港聞

港聞二

抗議不封關 20歲單親母製燃彈囚34月

【明報專訊】2020年2月有示威者抗議政府未全面封關，6人涉在油麻地投擲汽油彈，並於酒店製作汽油彈。20歲女侍應被控縱火及管有物品意圖損壞財產兩罪，早前裁定罪成，昨日在區院被判監兩年10個月。法官練錦鴻指出，育有4歲女兒的被告成長背景複雜、身世可憐，她屬追隨角色，參與程度低，遂以監禁3年為量刑起點，雖背景及際遇非有效減刑理由，但酌情下調刑期兩個月。

休庭時，被告林天詠（案發時19歲，下同）的女兒由旁聽親屬手抱着，她向被告揮手，做心形手勢及叫「媽媽」。辯方求情時稱，被告沒投擲汽油彈，只跟隨另一被告到場，非領導或積極參與者，並稱其餘被告認罪獲減刑或判入勞教中心，但由於女性未能判處勞教中心，角色最小的被告或被判最重刑罰，望法庭考慮到實際行為及個人背景等減刑。

親屬手抱 女兒旁聽喊「媽媽」

練官判刑時稱，本案為2019年社會事件的「餘波」，大型示威稍為遏止，惟本案一眾被告作為令暴力死灰復燃。他指，涉案6人有計劃地分工合作，打算重複犯罪，並在市民休養生息之時，重新挑釁他人作出暴力行為，雖然本案無導致人命損失，但在民居存放汽油彈構成危險。

官稱身世可憐 酌情減刑兩月

練官引述感化報告稱，被告母親為患有精神病的賭徒，行為怪異和疏於照顧被告，經常因金錢爭吵。被告年少起工作，感情生活坎坷，與前男友誕下現年4歲女兒，惟前男友已失聯，被告獨力撫養女兒。練官續稱，被告因守法意識薄弱和受當時男友影響犯案，在本案屬追隨者多於領袖，但她心智正常和閱歷豐富，不能藉詞無知，終判囚兩年10個月。

同案另外5名男被告早前分別承認縱火和管有物品意圖損壞財產罪，均為16歲的學生劉智曦、莫熙陽和陳鴻輝被判入勞教中心；廚師陳鴻基（24歲）和運輸工人陳國強（27歲）被判監4年兩個月。

【案件編號：DCCC 1073、1074/20】

相關字詞﹕油麻地 單親媽媽 區域法院 汽油彈 管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪 縱火 全面封關 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

初中「生社科」改革 大增國情未提民主 教聯稱與時並進 民主黨：公平自由漸不受重視
初中「生社科」改革 大增國情未提民主 教聯稱與時並進 民主黨：公平自由漸不受重視
現行過審課本「核心價值」單元：內地敏感議題 仍可合法表意見
現行過審課本「核心價值」單元：內地敏感議題 仍可合法表意見
新科29單元減至12 教師：昔範疇太多需取捨
新科29單元減至12 教師：昔範疇太多需取捨
微博大購陳奕迅個唱票 內地生被騙23萬
微博大購陳奕迅個唱票 內地生被騙23萬
健康院8月冧閘壓死人 上月捲閘突降 本月初墜假天花 議員指政府驗收有問題
健康院8月冧閘壓死人 上月捲閘突降 本月初墜假天花 議員指政府驗收有問題
8月塌電閘 機電署建築署：已查政府同類設施 運作正常
8月塌電閘 機電署建築署：已查政府同類設施 運作正常
涉用假文件掩飾延誤處理調遷 房署主任被控
涉用假文件掩飾延誤處理調遷 房署主任被控
「12港人」喬映瑜加控管有製造爆炸品 未申保釋續還押
「12港人」喬映瑜加控管有製造爆炸品 未申保釋續還押
綠置居截表冷場 議員憂錦柏苑賣剩
綠置居截表冷場 議員憂錦柏苑賣剩
租管例年初實施 調查：三成人不知生效
租管例年初實施 調查：三成人不知生效
女友百處傷屍藏牀下 男子否認謀殺 稱事主誣衊強姦 盛怒「打到佢無出聲」
女友百處傷屍藏牀下 男子否認謀殺 稱事主誣衊強姦 盛怒「打到佢無出聲」
男子荔枝角聲援「快必」違限聚 官指嚴重判囚兩周
男子荔枝角聲援「快必」違限聚 官指嚴重判囚兩周
理大外衝突案 青年：光顧「骨妹」後遇示威遭制服
理大外衝突案 青年：光顧「骨妹」後遇示威遭制服
社工助理襲自閉生判社服 求情稱校舍人手不足
社工助理襲自閉生判社服 求情稱校舍人手不足
港大暗角非禮 內地博士生判社服
港大暗角非禮 內地博士生判社服
志記木廠 打鼓嶺再會
志記木廠 打鼓嶺再會
回應警關注 尊子：非針對警方 明報：支持作家提供專業作品
回應警關注 尊子：非針對警方 明報：支持作家提供專業作品
奧比斯調查：近四成人眼風險達中度
奧比斯調查：近四成人眼風險達中度
PayPal停社民連戶口 指風險過高 社民連稱追問解釋無果 籲支持者轉他途捐款
PayPal停社民連戶口 指風險過高 社民連稱追問解釋無果 籲支持者轉他途捐款
「興奮」載荷專家選拔 徐立之盼施政報告增基礎研究支持
「興奮」載荷專家選拔 徐立之盼施政報告增基礎研究支持
工廈檢半億元可卡因 大馬籍遊客被捕
工廈檢半億元可卡因 大馬籍遊客被捕
建造業12工種明年加薪 泥水加幅12.5%
建造業12工種明年加薪 泥水加幅12.5%
港青創科路跌碰十數年 研測高防撞橋 政府青睞
港青創科路跌碰十數年 研測高防撞橋 政府青睞
大灣區GBA專題：港珠澳橋增跨境私家車配額 迎通關
大灣區GBA專題：港珠澳橋增跨境私家車配額 迎通關
大灣區GBA專題：駕車北上 宜先購內地汽車保險
大灣區GBA專題：駕車北上 宜先購內地汽車保險
大灣區GBA專題：投資內地車位 宜選人口密集民生區
大灣區GBA專題：投資內地車位 宜選人口密集民生區
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】AO、EO投考人數連跌兩年 馮傳宗：新制待遇較差 李方冲：任職要求提升
【Emily】AO、EO投考人數連跌兩年 馮傳宗：新制待遇較差 李方冲：任職要求提升
【Emily】副司長各有各忙 黃偉綸睇天宮課堂直播 視察衛生 卓永興筲箕灣行到堅尼地城
【Emily】副司長各有各忙 黃偉綸睇天宮課堂直播 視察衛生 卓永興筲箕灣行到堅尼地城
【Emily】江玉歡重申議辦拆伙 「愛國先要建設性批評」
【Emily】江玉歡重申議辦拆伙 「愛國先要建設性批評」
【Emily】維也納愛樂兩場門票售罄 港台將直播
【Emily】維也納愛樂兩場門票售罄 港台將直播
【Emily】故宮館閉館專場 首場1700學生邊看邊學
【Emily】故宮館閉館專場 首場1700學生邊看邊學
【Emily】私隱署派抗疫物資 乘機提老友記防騙
【Emily】私隱署派抗疫物資 乘機提老友記防騙