抗議不封關 20歲單親母製燃彈囚34月

休庭時，被告林天詠（案發時19歲，下同）的女兒由旁聽親屬手抱着，她向被告揮手，做心形手勢及叫「媽媽」。辯方求情時稱，被告沒投擲汽油彈，只跟隨另一被告到場，非領導或積極參與者，並稱其餘被告認罪獲減刑或判入勞教中心，但由於女性未能判處勞教中心，角色最小的被告或被判最重刑罰，望法庭考慮到實際行為及個人背景等減刑。

親屬手抱 女兒旁聽喊「媽媽」

練官判刑時稱，本案為2019年社會事件的「餘波」，大型示威稍為遏止，惟本案一眾被告作為令暴力死灰復燃。他指，涉案6人有計劃地分工合作，打算重複犯罪，並在市民休養生息之時，重新挑釁他人作出暴力行為，雖然本案無導致人命損失，但在民居存放汽油彈構成危險。

官稱身世可憐 酌情減刑兩月

練官引述感化報告稱，被告母親為患有精神病的賭徒，行為怪異和疏於照顧被告，經常因金錢爭吵。被告年少起工作，感情生活坎坷，與前男友誕下現年4歲女兒，惟前男友已失聯，被告獨力撫養女兒。練官續稱，被告因守法意識薄弱和受當時男友影響犯案，在本案屬追隨者多於領袖，但她心智正常和閱歷豐富，不能藉詞無知，終判囚兩年10個月。

同案另外5名男被告早前分別承認縱火和管有物品意圖損壞財產罪，均為16歲的學生劉智曦、莫熙陽和陳鴻輝被判入勞教中心；廚師陳鴻基（24歲）和運輸工人陳國強（27歲）被判監4年兩個月。

【案件編號：DCCC 1073、1074/20】