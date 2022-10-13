女友百處傷屍藏牀下 男子否認謀殺 稱事主誣衊強姦 盛怒「打到佢無出聲」

無業被告羅偉文（現年50歲）被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。羅提出改認誤殺罪，控方拒絕接納。事主胞妹劉錄澄昨日出庭供稱，事主與前夫育有兩子，患產後抑鬱，二人離婚後，幼子跟隨前夫生活，事主其後獨自搬往寶林邨，長子交由她照顧，以她所知事主生前為家庭主婦，會做散工或兼職。

控方開案陳辭表示，2019年3月19日晚上，警方在九龍城一賓館因另案拘捕被告，當時被告與朋友李思慧身在房內。警方翌日凌晨再到事主位於寶林邨的寓所搜查，發現碌架牀下格有異樣，掀起牀板後發現事主，屍體呈現屍斑，警方以涉嫌謀殺拘捕被告。

因另案被通緝 憂事主大叫驚動

被告在警誡錄影會面表示，他與事主為情侶，自2019年初同居於上述單位。約於2019年3月14至15日，事主因精神病發作大叫，掀起衣服誣衊被告非禮及強姦，被告因另案遭通緝，為免驚動他人，對事主拳打腳踢，再將她的手綁在窗邊。被告睡醒後發現事主的手「鬆鬆地綁住」，但全身冰冷一動不動，疑已去世，遂掀起碌架牀下格牀板，將屍體放入內。

被告續在會面表示，由於他正被通緝，遂拜託事主的同事、在夜總會工作的耶喜誼（Jelly）替他租賓館及迷你倉。被告提到，耶不時會到事主家中留宿，但事主生前懷疑他與耶有染，不喜歡她留宿；耶3月16日表示希望留宿，被告以不方便為由拒絕，翌日才邀請耶留宿，耶最終睡在下格牀。控方稱耶不知道牀下有屍體。被告同日向其女兒發信息稱他殺了事主，因被事主誣衊強姦及非禮，「好嬲，打到佢無出聲為止」。

藏屍隔日 邀事主同事留宿

控方引述法醫驗屍報告指出，死者頭部、身軀、四肢有101處瘀傷及擦傷，胸骨中間骨折，14條肋骨骨折，中等至大量程度滲血。死者胸膛帶血及腐爛，肺部及心臟大範圍瘀傷，死因是胸部明顯受鈍器所傷，傷勢由襲擊或掙扎引致，頸部或被束縛受壓，在胸部重創下，事主體內冰毒或進一步加速死亡。

被告還押間尿液驗出冰毒

控辯雙方承認事實指，事主2011年確診患有妄想型精神分裂症，此外被告在還押時被驗出尿液有冰毒。審訊今續。

【案件編號：HCCC 167/20】