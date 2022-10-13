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2022年10月13日星期四
港聞二
初中「生社科」改革 大增國情未提民主 教聯稱與時並進 民主黨：公平自由漸不受重視
現行過審課本「核心價值」單元：內地敏感議題 仍可合法表意見
新科29單元減至12 教師：昔範疇太多需取捨
微博大購陳奕迅個唱票 內地生被騙23萬
健康院8月冧閘壓死人 上月捲閘突降 本月初墜假天花 議員指政府驗收有問題
8月塌電閘 機電署建築署：已查政府同類設施 運作正常
涉用假文件掩飾延誤處理調遷 房署主任被控
「12港人」喬映瑜加控管有製造爆炸品 未申保釋續還押
綠置居截表冷場 議員憂錦柏苑賣剩
租管例年初實施 調查：三成人不知生效
女友百處傷屍藏牀下 男子否認謀殺 稱事主誣衊強姦 盛怒「打到佢無出聲」
抗議不封關 20歲單親母製燃彈囚34月
男子荔枝角聲援「快必」違限聚 官指嚴重判囚兩周
理大外衝突案 青年：光顧「骨妹」後遇示威遭制服
社工助理襲自閉生判社服 求情稱校舍人手不足
港大暗角非禮 內地博士生判社服
志記木廠 打鼓嶺再會
回應警關注 尊子：非針對警方 明報：支持作家提供專業作品
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PayPal停社民連戶口 指風險過高 社民連稱追問解釋無果 籲支持者轉他途捐款
「興奮」載荷專家選拔 徐立之盼施政報告增基礎研究支持
工廈檢半億元可卡因 大馬籍遊客被捕
建造業12工種明年加薪 泥水加幅12.5%
港青創科路跌碰十數年 研測高防撞橋 政府青睞
大灣區GBA專題：港珠澳橋增跨境私家車配額 迎通關
大灣區GBA專題：駕車北上 宜先購內地汽車保險
大灣區GBA專題：投資內地車位 宜選人口密集民生區
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【Emily】江玉歡重申議辦拆伙 「愛國先要建設性批評」
【Emily】維也納愛樂兩場門票售罄 港台將直播
【Emily】故宮館閉館專場 首場1700學生邊看邊學
【Emily】私隱署派抗疫物資 乘機提老友記防騙
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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