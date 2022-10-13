建造業12工種明年加薪 泥水加幅12.5%

近八成工友反對輸外勞

總工會於8至9月期間訪問1470名會員，建造業整體失業率為10.8%，就業不足率為11.6%，另有78.9%會員不贊成建造業輸入外勞，認為會剝削本地工人就業機會，近六成會員認為現時在職培訓不足，要求政府增加相關資源。

經總工會與商會和業界代表商議，明年16項建造業工種有12項加薪，泥水加薪12.5%，天花間隔加薪12%，雲石及金屬工加7.7%。混凝土及挖掘機自2017年起凍薪，前者來年維持2600元日薪，後者維持1400元；紮鐵自2020年凍薪，明年維持日薪2600元。去年加入總工會的鋁質工首作薪酬調查，來年日薪1500元。

總工會權益主任吳偉樑稱，過去因立法會拉布致工程審批緩慢，加上疫情影響，港珠澳大橋等大型基建竣工後未有新工程承接，亦有不少工程師移民，令劃則等工程前期工作停滯，市道較差。吳表示，泥水業人口老化，不少具經驗師傅退休，培育師傅或要3至5年，商會故提出200元加薪吸引人才，加薪幅度較大。