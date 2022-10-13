「興奮」載荷專家選拔 徐立之盼施政報告增基礎研究支持

徐立之對香港年輕人可參與國家相關科研項目感到「好興奮」，「希望計劃有助吸引年輕人對基礎科學的認識及深入研究，尤其是數學方面」。他認為，這將會是好的機會讓年輕人知道科學可有不同發展範疇。

徐又稱，政府或社會常言「創新科技」，但創新可涉及多個範疇，包括企業、模式或工業方面的創新，認為針對科技的創新應稱為「科技創新」，即「上游的基礎研究結果」，非「創新科技」。特首李家超下周三發表上任後首份《施政報告》，徐表示對報告有期待，盼政府更多支持基礎研究，讓年輕人見到基礎研究有前途；並指現時政府有很多撥款用於創新、科技，用於基礎研究則較少。

盧煜明冀施政報告展未來5年創科計劃

在人才方面，徐稱本港中小學生對科技很有興趣，「不過到大學選科時卻不選這些學科」，亦期望政府提供更多吸引力令年輕人在科技範疇發展。

中文大學李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明則表示，期望政府首份《施政報告》可展示未來5年在創科方面的計劃。他又以自己所做的基因研究為例，指本港只有約700萬人口、樣本規模小，現時問題為樣本及基因資料未能「過河」，冀日後可容許本港科研人員至少在河套區利用內地相關資料做研究。

另外，香港科學院將於本月23日聯同香港未來科學大獎基金會，在科學園高錕會議中心舉辦「香港論壇•科學建未來」活動，邀請多名海內外科學家演講。