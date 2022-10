PayPal停社民連戶口 指風險過高 社民連稱追問解釋無果 籲支持者轉他途捐款

通知同日停服務 限半年內取餘額

社民連昨在facebook表示,PayPal HK團隊上月19日向社民連發電郵通知,指「在審視過(社民連)帳戶後,我們認為當中涉及過高風險(upon review of your account we have determined there to be excessive risks involved)」,故將會終止向社民連提供服務,並說已經過詳細考慮,終止服務是「最終決定(our decision is final)」,惟沒解釋「過高風險」為何。

社民連呼籲支持者轉用其他途徑捐款,「形格勢禁,社民連在亂流下艱苦支撐,尚祈有能力的同路人勉力支持」。

周嘉發:失一籌款渠道「有少少影響」

周嘉發向本報表示,收電郵當日PayPal已即時終止社民連帳戶,半年內須取回餘額;他曾電郵追問何謂「過高風險」,惟PayPal拒絕交代原因。他指,帳戶被終止前約有四至五位數捐款,部分屬定期月捐,帳戶停運對組織「有少少影響」,要更努力籌款補足。被問會否擔心市民不再捐款,他相信若支持者認同社民連理念,仍會用不同渠道支持,例如支票捐款及買紀念品。

袁海文稱民主黨暫未遭PayPal停服務

民主黨資源開拓委員會主席袁海文表示,該黨暫沒收到PayPal HK終止服務通知。被問會否擔心該黨帳戶被終止,他說難以評論今次事件,但指近一兩年籌款或開拓收入比以往困難。