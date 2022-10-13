PayPal停社民連戶口 指風險過高 社民連稱追問解釋無果 籲支持者轉他途捐款

通知同日停服務 限半年內取餘額

社民連昨在facebook表示，PayPal HK團隊上月19日向社民連發電郵通知，指「在審視過（社民連）帳戶後，我們認為當中涉及過高風險（upon review of your account we have determined there to be excessive risks involved）」，故將會終止向社民連提供服務，並說已經過詳細考慮，終止服務是「最終決定（our decision is final）」，惟沒解釋「過高風險」為何。

社民連呼籲支持者轉用其他途徑捐款，「形格勢禁，社民連在亂流下艱苦支撐，尚祈有能力的同路人勉力支持」。

周嘉發：失一籌款渠道「有少少影響」

周嘉發向本報表示，收電郵當日PayPal已即時終止社民連帳戶，半年內須取回餘額；他曾電郵追問何謂「過高風險」，惟PayPal拒絕交代原因。他指，帳戶被終止前約有四至五位數捐款，部分屬定期月捐，帳戶停運對組織「有少少影響」，要更努力籌款補足。被問會否擔心市民不再捐款，他相信若支持者認同社民連理念，仍會用不同渠道支持，例如支票捐款及買紀念品。

袁海文稱民主黨暫未遭PayPal停服務

民主黨資源開拓委員會主席袁海文表示，該黨暫沒收到PayPal HK終止服務通知。被問會否擔心該黨帳戶被終止，他說難以評論今次事件，但指近一兩年籌款或開拓收入比以往困難。