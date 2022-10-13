綠置居截表冷場 議員憂錦柏苑賣剩

房署：申請總數稍後公布

「綠置居2022」涉3個項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑共4693個單位。房屋署昨回覆稱，約4萬份「出售居者有其屋計劃單位 2022」有效的綠表申請者毋須就「綠置居 2022」重新遞交申請，將於截止申請及收到各辦事處轉交的申請表後，才一併公布收回的申請表總數。

昨日陸續有市民前往綠置居售樓處遞交申請表。申請者簡先生說，因居於油塘區，故心儀同區高宏苑；另一申請者彭先生因居住市區，同樣首選高宏苑。至晚上6時多，僅有兩名市民趕在截止申請前交表，並匆匆離去，現場人流不算多。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，綠置居銷售價相宜，最新訂價亦已調整，較去年底減價約5%，相信近期樓市下跌對銷情影響不大。他續說，加息對每月綠置居供款額影響輕微，料涉約數百元，若買家有穩定收入，相信供樓不成問題。

梁預計高宏苑單位將全數售出，因選址尚算鄰近港鐵站；其次為清濤苑，因北區潛在綠表買家多，預計反應不俗。至於錦柏苑，他則擔心「賣剩」，認為房委會可視乎餘下單位數量再決定是否納入「特快公屋編配計劃」出售。