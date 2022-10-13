「12港人」喬映瑜加控管有製造爆炸品 未申保釋續還押

妨礙司法一案轉介區院

被告喬映瑜（35歲）身穿深色外套及白襯衫應訊，無申請保釋續還押，旁聽親友在散庭時向她揮手。

控方加控各一項管有爆炸品及製造爆炸品罪，控告喬映瑜前年1月14日在利民大廈連同黃棨騫，明知而管有、保管或控制俗稱喉管炸彈的爆炸品；及在同日同地，製造充注爆燃性炸藥的網球。喬映瑜另涉及在同日同地，管有2.98克大麻，藏毒罪與爆炸品控罪一同押後再訊。

至於涉及她潛逃的意圖妨礙司法公正罪，控方亦修訂控罪詳情，指控她於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「SISTER」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的行為，即協助12港人逃離香港司法管轄區，阻礙警方調查及或因調查而引起的刑事訴訟。

【案件編號：FLCC 1104、1105/22】