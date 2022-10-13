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涉用假文件掩飾延誤處理調遷 房署主任被控

【明報專訊】廉政公署昨落案起訴一名房屋署房屋事務主任，涉處理兩宗公屋單位調遷申請時，使用載有虛假批准的文件，以及偽造社會福利署便箋，掩飾他延誤處理，明日西九龍裁判法院提堂。

房署回應稱，十分注重僱員操守，不容僱員違法。署方稱，早前轉介個案予廉署調查，其間提供全面協助。

控意圖欺騙主事人偽造等罪

35歲被告包文豪被控4罪，即兩項代理人意圖欺騙主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》；以及一項刑事損壞及一項偽造，違反《刑事罪行條例》。包文豪已獲廉署准予保釋，明日到西九龍裁判法院答辯。

廉署稱，被告2014年派駐葵涌邨時，一名租戶申請加入一名親人進單位戶籍，以調遷至邨內另一較大單位。被告須評審核實申請資格，其中兩項控罪指，被告涉於2015年11月底，使用兩份文件誤導房署，訛稱一名房署高級房屋事務經理已批准調遷及預留較大單位；另一項控罪則指被告涉嫌於2015年12月至2016年5月期間，在沒有授權下銷毁租戶房屋檔案。餘下一罪指被告派駐富昌邨，處理另一宗經社署便箋轉介的調遷申請時，將便箋日期由2020年改為2021年。廉署調查發現，被告涉嫌藉上述違法行為，掩飾延誤處理申請。

索款稱助取高薪 人力主管控索賄

另外，廉署昨亦落案起訴一名資訊科技公司前人力資源部主管。控罪指他2020年8月至2021年1月期間，就兩個工程師及一個客戶服務職位，負責接見3名求職者，並向3人分別索取500、3000元及沒指明金額的賄款，聲稱協助各人取得較高月薪，3人均拒絕要求。被告陳鎮波，34歲，毅進科技有限公司前經理，被控5項代理人索取利益罪，獲廉署准予保釋，明日在九龍城裁判法院答辯。

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