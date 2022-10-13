健康院8月冧閘壓死人 上月捲閘突降 本月初墜假天花 議員指政府驗收有問題

明報記者 李浮南 廖俊升 施晉宇

衛署：「突降捲閘」 該處路政署設施

勞處：得悉「塌捲閘」 已調查

衛生署發言人回覆本報稱，油麻地母嬰健康院設施是路政署中九龍幹線工程項目的臨時重置設施，該院自2020年4月起由油麻地專科診所新翼遷至該設施提供服務。署方表示，該設施一幅捲閘9月初故障並突然降下，另診療室一塊假天花10月初鬆脫墜下，兩事件均無人受傷，已立即通知部門維修。本報查詢故障捲閘確實位置，署方沒有補充。勞工處表示，得悉「塌捲閘及天花」事故後已作出調查，會繼續跟進。

路政署：已安排整座設施安全覆檢

路政署回覆，稱9月初接通知該院一捲閘故障，關閘時「快速關上」，隨即安排承建商跟進。該閘故障後不能使用，翌日移除，檢查院內其他捲閘並無異常。另本月初接獲通知，診療室內60乘60厘米假天花飾板鬆脫跌落，已安排承建商即日維修，翌日由獨立專業認可人士詳細檢查院內所有假天花。因應事件，署方再安排為整座設施全面安全覆檢，以釋除疑慮。

記者昨赴油麻地母嬰健康院觀察，見不時有建築工人出入。曾壓斃女保安的電閘平放在門內及用布蓋上，原電閘位置放有數個雪糕筒，並拉起紅繩。記者以訪客身分向保安員查詢，對方稱「裏面有嘢要維修」。玻璃門外貼有通告稱該院需樓宇維修，已暫時關閉，又稱相關者昨起可按原定日期到九龍城母嬰健康院接受服務。

市民心驚：新建設如豆腐渣

於九龍城母嬰健康院覆診的陳女士稱，8月中留意到塌閘新聞時已非常擔心，認為這類意外防不勝防，未料新建設施事故頻生，「咁梗係覺得『豆腐渣』啦」，認為當局應全面檢查。

立法會議員梁文廣質疑該健康院建築質素本身存在問題，又認為政府驗收出現問題，「唔係起乜就收乜」，促全面檢查場內設施，以及檢視承建商有否違反招標合約，為事件問責。他認為當局需提高透明度，對外公布維修真正原因，又指不接受當局以臨時設施為解釋，稱任何設施亦應以永久設施準則興建，安全為上。

油尖旺區議員李偉峰表示會向政府部門跟進，特別是負責中九龍幹線油麻地東工程項目、具監察角色的路政署，期望當局全面審視工程項目中所有臨時建築物。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，8月塌電閘意外後曾與勞福局開會，獲悉電閘定期檢查，未料大樓意外接連發生，證明存在建築危機。她認為健康院人流多，最近兩宗意外無人受傷屬大幸，應全面檢視有否安全隱患，並向公眾交代。