新科29單元減至12 教師：昔範疇太多需取捨

【明報專訊】生活與社會科改革成公民、經濟與社會科後，設12個單元，除「國家」元素大增，同時保留舊科「個人與群性發展」範疇，包括探討影響青少年成長的因素，戀愛的內涵、與性的關係等。有中學生活與社會科主任稱，該科多達29個核心單元，需要取捨教學內容，校方或在「個人與群性發展」部分從略，相關知識改在其他科教，故學界一直期待修訂課程，改善「教唔晒」情况。
根據教育局昨公布《公民、經濟與社會（中一至中三）課程大綱》，設三大範疇，其一保留生活與社會科的「個人與群性發展」學習內容，讓學生初步學會如何堅拒賭博、吸毒、吸煙、飲酒和性的要求，以及鼓勵學生發展潛能，為自己目標和他人福祉努力，成就豐盛人生等。
盼重組課程「教得順啲」
中華傳道會劉永生中學生活與社會科主任陳家慧表示，不少學校都認為該科有太多單元，該校過往將「個人與群性發展」內容放入宗教科、輔導組教學。她又稱生社科部分內容重複，舉例「理財有道」及「明智消費」兩課題都教何謂「想要」和「需要」。她期望重組課程後「可以教得順啲」，又相信今次改動與「幾年前的事無關」。
陳家慧說，現階段難言下年9月可否試行新課程，學校要詳細研究新科課程大綱，亦視乎出版社可否趕及提供教材等。