現行過審課本「核心價值」單元：內地敏感議題 仍可合法表意見

【明報專訊】現行初中生活與社會科設已送審課本，教育局「適用書目表」有5套共132冊的該科課本。翻查其中一本上架的齡記出版有限公司《新世紀生活與社會》核心單元23「香港社會政治體系：維護社會核心價值」（2016年版），內容提及在港發表意見權利和規限等，部分課文稱「特區政府多年來都落實執行《基本法》與《香港人權法案條例》的相關法例。在法例的保障下，香港市民及團體都可以透過參與遊行、示威等活動，表達意見及訴求。即使當中的訴求及抗議可能會觸及香港或中國內地政府的一些敏感議題，例如有關香港警權問題、六四事件等，市民仍然可以透過各種合法的方式表達意見」。
該書從政治和社會群體、非政府組織、媒體、個人角度，列舉港人發表意見的渠道及權利。在題為「個人」的章節中，課文稱「香港市民對自由發表意見的權利非常重視。從市民所發起的示威抗議活動可見，他們可以和平的方式，自由地表達訴求，以維護個人及群體的利益」。
教局：評審機制新科適用
生活與社會科課本將成為歷史，取而代之是公民、經濟與社會科的新課本。教育局昨稱，一直設嚴謹課本評審制度，確保「適用書目表」的課本內容準確，配合課程及具一定質素，適合學生學習；相關機制仍將適用於公民、經濟與社會科課本。