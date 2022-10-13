現行過審課本「核心價值」單元：內地敏感議題 仍可合法表意見

該書從政治和社會群體、非政府組織、媒體、個人角度，列舉港人發表意見的渠道及權利。在題為「個人」的章節中，課文稱「香港市民對自由發表意見的權利非常重視。從市民所發起的示威抗議活動可見，他們可以和平的方式，自由地表達訴求，以維護個人及群體的利益」。

教局：評審機制新科適用

生活與社會科課本將成為歷史，取而代之是公民、經濟與社會科的新課本。教育局昨稱，一直設嚴謹課本評審制度，確保「適用書目表」的課本內容準確，配合課程及具一定質素，適合學生學習；相關機制仍將適用於公民、經濟與社會科課本。