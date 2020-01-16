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港聞二

大灣區GBA專題：投資內地車位 宜選人口密集民生區

【明報專訊】除了投資車牌，車位亦是昔日市場熱議的話題。事實上，在內地投資車位的技巧與香港大致相同，第一，要留意車位位置，建議選擇人口密集的民生區、城市中心商業區或靠近各個口岸屋苑的車位。

要了解所在屋苑背景 選擇優質發展商

第二，要了解屋苑背景並選擇優質、信譽良好的發展商。該屋苑是否值得購入車位，就要了解屋苑戶數及車位的比例 ，最理想當然是車位數量遠低於總伙數。而事實上內地人流行擁有超過一架車輛，用以收藏，因此一個住戶可能會擁有多個車位。留意屋苑戶數外，同時亦要了解入住率，入住率低當然不利車位投資。

內地發展商通常有兩個出售車位的時間點，第一個是購入物業時，會詢問是否同時買入車位；第二個是在樓盤接近交樓時段，若是用作投資，建議在交樓時才作決定。

第三，要了解車位附近環境，如果車位附近有許多免費車位，會影響該區的車位需求，倘若數量眾多，購入前宜謹慎考慮清楚。此外投資者亦要了解物業管理公司及執法部門會否在該區嚴厲打擊違泊，倘若違泊情况嚴重而無人監管，都會影響該區車位價格。

第四，在買入車位前，建議參考附近同等級數屋苑的價格，以防高價買入。

就目前而言，大灣區各個城市在車位買賣方面實施不同的政策，當中就以深圳為例，目前不允許車位交易，發展商住宅或公寓項目出售的車位屬於使用權，相當於長租。廣州車位在部分情况下可以買賣，第一是連同物業一起購買的車位，包括一手及二手買賣。至於其他沒有連同住屋一起買賣的車位，則不能轉讓，涉及的車位租賃合同，一般租賃期不得超過20年。

另外，在中山、惠州的車位屬於物權法，是可以合法自由買賣，但通常屋苑的車位會首先讓屋苑業主認購。至於餘下的幾個大灣區城市，普遍都可以伴隨買入物業購入。

不少人憂慮內地投資會有陷阱，的確，內地車位又分為「產權車位」及「人防車位」。「產權車位」是指有產權證的車位，分別有住宅區車位及商業區車位。「人防車位」是人防工程的一部分，國家規定建設的「人防車位」用於保障市民生命安全，防戰爭或天災人禍。根據國家現行法律規定，「人防車位」一般不可買賣，亦不可辦產權證。

[活在灣區]

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