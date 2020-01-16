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大灣區GBA專題：港珠澳橋增跨境私家車配額 迎通關

【明報專訊】雖然香港跟內地仍未通關，但展望未來半年，通關有機會水到渠成。上月底，運輸署宣布，粵港兩地政府同意以試行方式，每月增加最多500個港珠澳大橋香港跨境私家車的常規配額，有需要往返內地的港人可以如何申請有關牌照，又有什麼需要注意的？

明報記者 龍彩霞

本月7日起，廣東省公安廳開始接受新辦香港私家車使用大橋進入廣東省的申請。有意申請人士，在取得廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」後，須到運輸署過境服務分組申領「封閉道路通行許可證」，同時必須辦妥內地及香港的有關手續後才可駕車過境。

月增500名額 可指定司機

市場預期在明年首季之後，內地可能會對外開放邊境。在復常後出入粵港澳機會大增，香港車主可以利用今次放寬，自駕往返內地。首先車主填妥香港私家車往來港澳常規配額申請表（TD618）並在截止申請日期或以前遞交申請（截止申請日期會在運輸署網頁公布）。若申請數目超出擬發出的配額數目，運輸署將會按申請類別，以抽籤決定處理每宗申請的先後次序。抽籤結果將上載於運輸署網頁（www.td.gov.hk），申請人亦可致電2804 2600查詢。運輸署會依照抽籤的先後次序，向申請人發出處理申請邀請，直至有關類別配額額滿為止。申請可以個人名義申請，但不可多於兩名指定司機，第一名指定司機須為申請人本人，第二名指定司機則須為申請人的父母、配偶或子女。公司名義申請則不多於3名指定司機，須為公司員工或其董事並須獲得公司書面授權。如果要轉讓車牌，需要將該車牌所屬的公司一同買下，也有代理代辦車牌轉讓。個人名義車牌就不能轉讓。

廣東省公安廳已開始受理新辦香港私家車使用大橋進入廣東省的申請。有關申請條件及程序的詳情，請參閱廣東省公安廳的網頁（gdga.gd.gov.cn/jgj/index.html）。運輸署發言人說：「大橋由2018年起啓用至今，已按照粵港兩地政府同意的安排，分4階段推出共19,500個大橋香港跨境私家車常規配額，以便利通行，同時促進大灣區人流往來。今次新增配額暫定會試行12個月，視乎情况檢討有關安排。」

昔日持有中港牌是富貴人士的象徵，以2018年為例，港珠澳大橋牌價為55萬元（人民幣，下同），時至今日，根據中宏基亞中港車牌租售平台的數據可見，現時新牌出讓價為30萬元，舊牌為40萬元。另外又可以月租車牌，收費為每月3500元。

皇崗口岸車牌最貴 約100萬元

當中最昂貴的是皇崗口岸車牌，2018年牌價為200萬元，時至今日已經跌價至100萬元，不過每月出租回報可達1.5萬元，是相當可觀的投資。其次價格較高的是深圳灣口岸牌照，2018年牌價為160萬元，至今價格回落至新牌50萬元及舊牌80萬元，每月出租牌照費用為6000元。如果現階段想投資中港車牌，最好是選擇皇崗牌，雖然價格相比起其他口岸高，但投資回報較高，而且不似港珠澳大橋牌持續增加配額。

[活在灣區]

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