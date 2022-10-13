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港青創科路跌碰十數年 研測高防撞橋 政府青睞

【明報專訊】政府力推創新科技，冀香港發展成創科中心，不少懷着創科夢的港人，因等不到機會或生活逼人而被迫放棄。先後經歷3次創業失敗，從事I.T工作18年的80後陳兆泉，汲取十幾年創業失敗經驗，終於在第四次創業捉緊機會，研發智能雷達，與路政署承辦商合作開發「偵測超高車輛系統」，防止超出高度限制的車輛撞毁天橋。

創業成功背後，陳兆泉走過的創科路絕非平坦，他曾經歷3次創業失敗，第一次創立化妝品評價網站，因當時電子商務未興起，加上缺乏產品及市場相關知識，計劃失敗收場。2017年第二次創業，一邊工作一邊創立提供資訊科技服務的公司，最終不敵龐大工作量，計劃同樣告吹。第三次創業則在2019年，他研發無接觸預約系統，可惜「走得太前」，產品理念比市場快，等不到市場成熟便因盈利問題結束公司。

星政府接洽 盼將智能雷達引進當地

面對先後3次創業失敗，陳兆泉說失敗的感覺不好受，「慢慢連失敗都習慣」，從十幾年失敗經驗學會「雷霆雨露，均是天恩」，認為只要做好準備，機會一定會來到。前年10月，不甘放棄創業的他得到太太洪麗錦鼓勵，抱住「不成功，便成仁」的心態決定全職投入，更得到投資者支持提供資金及人脈。他慶幸投資者從不干預營運及創作，只在需要時提供建議及幫助。上年以300元入場費參與貿發局科技展，獲路政署承辦商青睞，合作開發一套偵測超高車輛系統，接獲1000萬元生意，同時吸引很多不同客戶和合作伙伴。新加坡政府部門正跟陳兆泉洽談，冀將智能雷達技術引進當地。

參與貿發局科技展 冀技術套用鐵路及機場

曾在英國修讀資訊系統課程的陳兆泉表示，在學時已夢想創業，只是當時未有構思，笑言可能受父親影響，因為父親亦曾創業，把他養大成人，故從未打算放棄創業夢。被問及為何在外地讀書，不留在外國發展，陳兆泉認為夫妻二人都在香港土生土長， 家人及朋友都在這裏，「根在香港」，希望創造「香港製造」的品牌賣到國外。他今日會再參與貿發局今年的「秋季五大科技展」，除了期望吸引更多生意，他亦希望智能雷達能夠套用到鐵路及機場，保障道路使用者安全。

連翔道設系統 已阻越高限兩車撞橋

超高車輛偵測系統設置在連翔道南北行線行車道上，運作至約下年11月，待橫跨連翔道行車天橋工程完成，系統運作至今已阻止兩輛超越高限的車闖入天橋底。

明報記者

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