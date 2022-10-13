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奧比斯調查：近四成人眼風險達中度

【明報專訊】疫情下港人使用電子熒幕工作及學習頻率大增，眼睛更易疲倦及乾澀，若未正視問題，不同眼疾隨時殺到。奧比斯調查評估近四成受訪者有中度或以上程度的眼睛警示風險，即有可能患有多項不適症狀，如眼睛感痕癢及眼球移動時見到閃光等，而過半受訪者從未接受過眼科專科醫生的全面眼睛檢查。

專家倡滿50歲一年一檢

奧比斯上月聯同香港眼科學會以網上形式進行「港人眼睛健康警示」調查，共收集6253份問卷，問題包括視力是否清晰及眼睛有否不適等，發現最多人出現的眼睛警示分別是疲倦、痕癢及乾澀，過半受訪者更表示間中或經常出現閃光或飛蚊情况。調查亦發現，眼睛警示風險會隨年齡增長，其中50至59歲、60歲或以上組別，分別有55%及57%有中度或以上程度的眼睛警示風險。香港眼科學會副會長李琬微建議，50歲或以上應一年一檢；出現痕癢及乾澀等眼睛警示者，可多吃深綠色蔬菜及含奧米加-3食物。

調查發現，52%受訪者從來未接受眼科專科醫生的全面眼睛檢查，餘下48%受訪者即使曾接受檢查，當中有44%受訪者上一次檢查已是5年前。另外，53%受訪者認為經常按摩眼球可護眼；20%更認為捽眼可紓緩疲勞。李琬微稱以上方法屬錯誤觀念，過度用力有可能導致視網膜脫落。

加濕器可保持水分 避用收紅筋藥

對於長時間使用電子熒幕工作及學習的人，李琬微建議多用加濕器保持眼睛水分，從而減少痕癢及乾澀等症狀，亦可使用不含防腐劑的人工淚液，但要避免使用坊間一些標明收紅筋及抗疲勞的眼藥水，因多數含有血管收縮藥物，或導致眼睛過敏。適逢今日是「世界視覺日」，奧比斯等多個國際團體呼籲全球關注落後地區的失明及眼疾問題。

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