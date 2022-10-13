回應警關注 尊子：非針對警方 明報：支持作家提供專業作品

尊子稱學校應盡量諄諄善誘學生

尊子稱，該漫畫不是針對警察，而是認為學校教導學生應盡量諄諄善誘，不應隨便用高壓方法處理；日常漫畫如其他評論般，也只屬作者對社會風氣觀察作出一般性評論和看法。

明報編輯部稱收悉警務處信件，感謝警方意見，將本着專業繼續向讀者提供準確可信新聞內容，並支持專欄作家提供專業作品。

警務處助理處長（公共關係）陳東周二向《明報》發信，就周二A11版「尊子漫畫」內容表達「強烈關注」。來函稱，漫畫描述有穿上防暴裝備的警員處理學校求助個案，警方認為可能令讀者對警方處理學校求助個案產生錯誤觀感，同時亦可能令讀者聯繫到同日該報A2版「荃灣聖芳濟中學事件」報道，使讀者誤解該校報警原因。

警：報道指出事實 漫畫或惹誤解

警方稱，漫畫描述穿防暴裝備警員到場詢問校長情况，校長說「6A班有人講粗口，5C有同學唔見咗擦膠，3D班同學書包搜出雷射筆，2A班有同學頂撞老師涉嫌恐嚇……」，內容恐令讀者產生錯誤觀感，誤以為警方會如此調配人員處理學校求助個案。

警方又提到，該漫畫亦會使讀者聯繫到A2版「荃灣聖芳濟中學事件」報道，同樣可能令讀者產生錯誤觀感，誤以為校方因相關事件報警。警方強調事實並非如此，正如報道指出，學校當天報警是因校門有指示牌被毁壞，警方已將案件列作刑事毁壞。

學者：政治漫畫多戲謔 誇張手法常見

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，政治漫畫往往通過戲謔形式針砭時弊，與報道不同，當中會透過誇張手法評論事件或表達作者的觀點，「是常用亦係好正路的手法」，至於觀點是否合理則由公眾判斷，「市民不一定會接受」。他又以今次涉事漫畫為例，稱評論對象是「小題大做」的校長而非警察，相信不難理解，「如果就咁講番件事，就唔係政治漫畫，亦唔會達到諷刺效果」。