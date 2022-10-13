志記木廠 打鼓嶺再會

權哥盼取回機器木材 土拓署：視情况酌情

土拓署回應稱，其承建商目前正進行木廠清拆工程，內有木材亦已開始分批運送到環境保護署轄下Y·PARK [林·區]處理。該署補充，如經營者有需要取回場內部分物品，可聯絡該署，並視乎情况酌情處理，其中包括已讓經營者取回招牌。

權哥表示，已於打鼓嶺坪輋覓得約1.2萬呎空地，每月租金約1.8萬元，並設一個月租金緩衝期，料連同申請改劃用地及申請廠房的規劃許可等，重設廠房需至少約一兩年。由於距重新設廠尚有一段時間，其間權哥仍需交租，他說因太遲開始覓地，「叫做有人肯租塊地都算好，打算係開廠前用來擺木材，唔好浪費木材」。

料重新設廠需一兩年 盼年輕人繼承

權哥不少謀生工具包括機器及約700噸木材仍留在志記原址，已歸政府所有。他盼政府通融，給他機會領回木材及機械，不要浪費，否則重置志記之路更艱難，正向土拓署查詢有關事宜。

他續補充，重置志記主要盼傳承木工及木藝予下一代，又說目前有不少有心年輕人想學，故想身體力行地為業界盡一分力。

翻查資料，志記鎅木廠位於古洞北新發展區第一階段工程範圍內，該發展區第一階段私樓將於2023至2024年建成，公營房屋則於2026至2027年陸續建成。