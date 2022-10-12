調查：20至39歲 三成對政府信任增

城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧、副教授林芬和孫曄於今年3月至4月，及今年8月至9日期間，以網上問卷訪問同一組20歲以上本港市民（共935人），了解他們半年來對政府和衛生部門信任度的變化。50歲以上的群組中，逾五成受訪者對特區政府信任度提升；相反20至29歲中，有22.5%的信任度下降，屬各群組中最高比例，30至39歲的群組逾半受訪者信任度不變。兩個較年輕群組中各有約三成人信任度上升。

受訪者65％對衛生部門評價升

逾四成受訪者在半年間，對前食物及衛生局、衛生署、衛生防護中心及醫院管理局的信任度提升。排除教育程度和收入等因素後，調查發現衛生部門所提供的防疫資訊，及其採取的防疫措施有助提升公眾對特區政府的信任，舉例當公眾認為衛生部門的防疫措施及時主動，及權衡各方利害後，會更傾向信任特區政府。約65%受訪者對衛生部門的防疫資訊和防疫措施評價提高，約24%則對其評價下降。

孫曄認為，新政府應該着重了解40歲以下市民對政府如何改善社會和生活的期望，藉此增強交流和完善政策，贏取信任和配合。